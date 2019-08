Am 11. und 12. September 2019 wird die »Digital Marketing Expo & Conference« in Köln zum Treffpunkt des ‘Who is Who’ der digitalen Wirtschaft. Und das nicht zum ersten Mal: Seit zehn Jahren ist die DMEXCO der Ort schlechthin, um das eigene Netzwerk zu erweitern und das digitale Tun durch innovative Ideen und kreative Konzepte zu bereichern.

Kaum eine andere Veranstaltung hierzulande bietet vergleichbar viel Digitalkompetenz auf engem Raum: Mit über 41.000 Besuchern, knapp 1.000 Ausstellern und mehr als 550 Referenten gibt die Digital Marketing Expo & Conference Einblicke in die digitale Welt von morgen. Dass sie als Pflichtveranstaltung und Top-Event der Digital Economy gilt, müssen wir hier fast nicht mehr betonen und kommen somit zur spannenden Frage: Worum soll es in diesem Jahr genau gehen?

DMEXCO-Schwerpunkt: Vertrauen zwischen Kunden und Anbietern

Dieses Jahr haben sich die Veranstalter das Motto »Trust in You« auf die Fahnen geschrieben. Damit wollen sie betonen, dass Vertrauen im Verhältnis von Usern und Unternehmen bei der Weiterentwicklung der digitalen Wirtschaft eine enorm wichtige Rolle spielt.

Das gilt nicht nur nach Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sondern vor allem da noch immer Beispiele bewussten Datenmissbrauchs im Zusammenhang mit Digitalisierung ans Licht kommen, wie etwa Abhörskandale durch diverse Sprachassistenten … nicht wahr, Jeff?



DMEXCO-Showcase mit BayWa und SAP

Auch unsere dotSource Digital-Experten sind vor Ort; im Gepäck einen B2B-Showcase, den wir gemeinsam mit Alexander Brielmair, Leiter E-Business der BayWa AG und SAP präsentieren. Dieser soll nicht nur zeigen, wie sich Sales und Commerce modern, effektiv und gewinnbringend verknüpfen lassen, sondern er wird auch auf die notwendigen Grundlagen eines solchen Erfolgs hinweisen: das digitale Einkaufserlebnis.

Konkret erfahrt ihr in der Showcase, wie Personalisierung, Datenanalyse und Location Based Services das Kundenerlebnis für eure Kunden nachhaltig stärken und Geschäftskunden langfristig binden könnt. Denn genau, das Zauberwort dieser DMEXCO heißt: Vertrauen.

Egal aus welcher Branche ihr kommt, es lohnt sich, vorbeizuschauen. Wir geben euch Antworten auf viele Fragen rund um die Must-have-Features eines jeden Onlineshops, damit echte Mehrwerte für End- und Geschäftskunden generiert werden können.

Wir bieten euch die Gelegenheit, Praxis Know-how aus erster Hand mitzunehmen, um es im eignem Unternehmen direkt anzuwenden. Und wir zeigen euch, wie Daten aus Sales, Commerce und Marketing Cloud verknüpft werden müssen, um Kunden durch eine gezielte Ansprache nachhaltig zu begeistern.



Unser DMEXCO-Motto: »Digital zum Standard machen«

Selbst in der vermeintlich altbackenen Baustoffbranche hat der digitale Wandel längst eingesetzt.

Wir zeigen euch, wie es auch hier Branchenprofis gelungen ist, digital-skeptische Geschäftskunden von nutzerfreundlichen Beschaffungsprozessen, digitalen Zusatzleistungen und individueller Ansprache begeistern lassen. Unser Ziel ist es, Digital zum neuen Standard zu machen und auch dem letzten Analogen zu zeigen, dass die digitale Revolution mehr Vor- als Nachteile mit sich bringt – vor allem und erst recht in Sachen Kundenbeziehungen.

Du willst wissen, wie du die Vertrauensbasis zwischen dir und deinen Kunden stärkst? Oder wie sich Sales und Commerce clever verbinden lassen und dadurch zur Umsatzsteigerung beitragen? Dann solltest du auf jeden Fall bei uns in Halle 6 am Stand E010 vorbeikommen! Gern kannst du auch vorab schon einen Termin mit uns vereinbaren.



