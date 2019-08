»In MACH-Geschwindigkeit zum E-Commerce Erfolg« [Webinar]

Getrieben von technologischen Veränderungen und neuen Kundenansprüchen befindet sich die E-Commerce-Branche im stetigen Wandel. Wie schaffen es Händler, da noch schnell und flexibel zu reagieren? Oftmals ist das eigene monolithische E-Commerce-System über Jahre immer komplexer geworden. Mal schnell ein neues KI-Feature zu implementieren, wird da eben schwierig.

Im Webinar »In MACH-Geschwindigkeit zum E-Commerce Erfolg« zeigen dir Mirco Gatz, Techlead bei dotSource und Oliver Kling, Digital Business Analyst bei dotSource anhand zahlreicher technischer Facts und praxisorientierten Anwendungsbeispielen, wie du mit der Architektur unseres Partners Commercetools deine E-Commerce-Transformation beschleunigen, Innovationen umsetzen und deine Agilität steigern kannst.

Melde dich jetzt für den 03.09.2019 kostenlos an.

Die MACH-Architektur macht‘s

Doch was steckt hinter MACH? Und wie kannst du davon profitieren?

Mircoservices sind unabhängig entwickelte und in sich geschlossene Funktionen, wie eine Suche, Produktempfehlungen oder Angebote, die in ihrer Gesamtheit das E-Commerce-System abbilden. Die Vorteile dabei liegen klar auf der Hand: agile Entwicklung, kürzere Release-Zyklen, Möglichkeiten für Experimente und umkomplizierte Implementierung. Das neue KI-Feature wird einfach als Microservice entwickelt und dann in das System eingebunden.

Ohne APIs funktioniert gar nichts, denn sie sind sozusagen der Klebstoff, der für den Datenaustausch zwischen alle den Services führt und die Anwendungen mit den Endgeräten verbindet. Wir zeigen dir, wie du damit für zukünftige Funktionalitäten bestens gewappnet bist und deinen Kunden ein optimales Erlebnis über alle Touchpoints hinweg bieten kannst.

Eine skalierbare Cloud-Infrastruktur ist das A und O. Du bekommst damit die Möglichkeit deine Ideen schnell und unkompliziert umzusetzen. Dabei musst du dir keine Gedanken über Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Aktualisierungen machen.

Der Headless-Ansatz konzentriert sich auf sämtliche Backend-Prozesse und ist getrennt vom Frontend. Im Webinar zeigen wir dir, wie du diesen Ansatz ganz ohne Ausfall implementieren und den Trend nutzen kannst, um blitzschnell auf Innovationen am Markt zu reagieren.

Durch diese Merkmale unterscheidet sich die MACH-Architektur von Commercetools ganz wesentlich von einer monolithischen Systemlandschaft. Mehr dazu erfährst du in unserem Webinar.

Jetzt kostenlos anmelden!

Für das kostenlose Webinar »In MACH-Geschwindigkeit zum E-Commerce Erfolg« kannst du dich hier kostenlos anmelden.

Der Terminkalender platzt aus allen Nähten? Dann halten wir dich auf unserem Handelskraft WhatsApp Kanal über alle Digital News auf dem Laufenden.