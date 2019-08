»Innovation meets Consumer needs – Was den Handel wirklich antreibt« [Webinar]

Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Zeit. Die Digitalisierung beschleunigt die Entwicklung von Technologien und den Wandel von Kundenbedürfnissen. Besonders deutlich wird das im Handel. Wie kann man da noch mithalten?

Im Webinar »Innovation meets Consumer needs – Was den Handel wirklich antreibt« zeigen dir Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln und Oliver Kling, Digital Business Analyst bei dotSource, wie du deine Kunden in Zeiten von Amazon erreichen kannst und welche Herausforderungen und Chancen es dabei gibt.

Innovations-Treiber und Getriebener Amazon

Amazon ist bekannt dafür, den Handel mit immer neuen Innovationen gehörig auf Trab zu halten, sowohl online als auch offline. Ob Voice-Commerce oder Amazon Go – der Onlineriese aus Seattle antwortet auf Innovationen und definiert mit immer neuen Features auch immer neue Kundenerwartungen.

Hinzu kommt, dass Amazon Customer Journeys beeinflusst und zwar unabhängig davon, wo ein Kauf letztlich getätigt wird. So wird der Amazon-Preis oftmals als Richtwert akzeptiert und den Bewertungen ein größeres Vertrauen entgegengebracht als beispielsweise der Meinung des Verkäufers im stationären Einzelhandel.

Innovationen nutzen

Die Unternehmenseigenen Social-Media-Kanäle waren lange der heilige Gral zur Markenbildung und Imagepflege. Doch mittlerweile werden Kaufimpulse vermehrt durch Influencer ausgelöst. Welches Potential steckt in dieser Marketing-Strategie?

Wie kann man neue Wege zum Kunden gewinnbringend nutzen und ihm eine unkomplizierte Instant-Shopping-Erfahrung, ganz ohne Umleitungen in einen Shop liefern? Welche Bedeutung haben diese und andere Trends wie Sprachsteuerung, Künstliche Intelligenz oder neue »Mobile-Only-Ansätze«, wie beispielsweise bei »Wish«? Fragen über Fragen, die wir am 29.08. im Webinar klären werden.

