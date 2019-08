Ohne Schweiß kein Preis – unsere Sommer-Highlights im Mai, Juni & Juli

Während in Deutschland neue Temperaturrekorde geknackt wurden und die Hitzewelle uns alle mächtig im Griff hatte, haben wir nicht nur genervt vor uns hin geschwitzt, sondern unsere Energie vor allem auf eines konzentriert: Content, Content, Content!

Unsere Top 10 des Sommers

Und auch ihr seid nicht ganz untätig gewesen. Um genau zu sein, wart ihr sogar sehr fleißig, zumindest was das Lesen unserer Handelskraft-Artikel angeht. Hier die Top-Artikel der letzten drei Monate:

Did you say »Systemauswahl«?!

Nicht nur die tropischen Temperaturen treiben euch die Schweißperlen auf die Stirn, sondern schon allein der Gedanke an das Wörtchen »Systemauswahl«?

CMS, PIM, MDM oder doch lieber Marketing-Automation? Salesforce, Adobe oder Contentserv? Egal welches System ihr gerade einführen wollt oder ob ihr dabei seid eure komplette Systemlandschaft zu modernisieren – der Anbieterdschungel ist riesig. Da fällt es schwer den Durchblick zu behalten.

Zum Glück sind diesen Sommer gleich drei brandaktuelle Whitepaper an den Start gegangen, die euch in der Software-Auswahl unterstützen:

Vom Monolithen zu Microservices

Und wenn ihr schon einmal so fleißig am Lesen seid, gibt’s noch mehr Content oben drauf. Wie wär’s mit Microservices? Hört sich im ersten Moment vielleicht nicht so spannend an, jedoch ist die Erfolgsgeschichte des Verlags C.H.BECK ein Paradebeispiel für gelungene Transformation und zeigt, wie sich traditionelle Unternehmen mit Hilfe moderner Ansätze wie Microservices und Cloud-Hosting für die Zukunft rüsten können. Die Case Study zum Projekt C.H.BECK steht hier zum kostenlosen Download bereit.

Was hat Wetter mit Business zu tun?

Wer checkt nicht erstmal, wie das Wetter wird, bevor er das Haus verlässt? Kurze Hose oder Pullover? Badehose einpacken oder doch lieber den Regenschirm? Wetterprognosen sind für uns schon fast unverzichtbar geworden. Doch wusstet ihr, dass sich aus diesen auch bessere Businessprognosen erzeugen und Werbekosten einsparen lassen? In einer neuen Ausgabe des Digital Business Talk fühlt Handelskraft-Autor Oliver Kling Christoph Kreuzer, dem Co-CEO von wetter.com, auf den Zahn.

Frischer Wind sorgt für Abkühlung

Erinnert ihr euch noch an unseren dotSource-Bus? Während dieser seit fast drei Jahren durch die Innenstadt Jenas düst, erobern wir nun auch noch den Jenaer Luftraum. Seit Anfang Juni schwebt unser »Cloudsurfer« nun durch die Lüfte und hat schon für so manch schöne Schnappschüsse gesorgt.

Doch nicht nur die luftigen Höhen unseres Ballons sorgen für Abkühlung, auch unser Team-Event war wieder einmal ein feucht-fröhlicher Genuss. Aber seht selbst:

And the winner is…

Die digitale Transformation rocken wir nicht allein. Wir brauchen ein starkes Netz aus Mitarbeitern, Partnern und Kunden, die gemeinsam dafür sorgen, dass aus Ideen erfolgreiche Projekte und aus Trends Innovationen werden. Umso mehr freuen wir uns, wenn diese gute Zusammenarbeit auch von außen gewürdigt wird.

Das gegenseitige Vertrauen, das uns mit unseren Partnern verbindet, hat Stibo Systems nun sogar mit einem Award prämiert – dotSource ist »Rising Star of the Year«.

Aber nicht nur wir haben uns eine Auszeichnung verdient. Auch unser Kunde Netto wurde belohnt. Denn netto-online.de wurde von Computer Bild (Ausgabe 09/2019) als »Top Shop 2019« ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!

What’s next?

Der Sommer ist nun fast vorbei und der Herbst steht schon in den Startlöchern. Aber kein Grund zum Trübsal blasen, denn wir haben noch einiges für euch in petto.

Am 06. und 07. November 2019 findet die erste B2B Digital Masters Convention von Handelskraft und Warenausgang statt.

Entscheider und Unternehmensentwickler aus der Bau-, Automotive-, Handels- sowie Manufacturing-Branche geben Einblicke in erprobte Strategien, Konzepte und Erfolgsmodelle und zeigen, wie ihr diese in eure eigenen internen Prozesse einfließen lassen könnt. Alle Infos zum Event und den Tickets gibt’s hier.

Noch mehr Input bekommt ihr außerdem in unseren Webinaren. Eine Übersicht der anstehenden Termine findet ihr hier.