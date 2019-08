User-Experience, Performance und Co. ― es gibt so viele Faktoren, die man als Onlineshop-Betreiber beachten muss, um seinen Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten. Immer wichtiger werden jedoch auch Schnelligkeit und Flexibilität. Durch neue Technologien ändern sich die Ansprüche der Kunden – und das in immer höherer Geschwindigkeit. Wer da nicht abgehängt werden will, muss auf eine Software-Architektur setzen, die diesen Anforderungen gewachsen ist, wie die MACH-Architektur.

Das Akronym »MACH« steht hier für die Verbindung von Microservices, APIs, Cloud-Technologien und dem Headless-Ansatz. Zusammengenommen bieten diese vier Säulen die besten Voraussetzungen, um »In MACH-Geschwindigkeit zum E-Commerce Erfolg« zu gelangen.

Die Geschwindigkeit MACHts

Microservices bieten die perfekte Umgebung, um im E-Commerce schnell zu reagieren und flexibel zu experimentieren, entwickeln und zu testen. Mit den kleinen, eigenständigen Bausteinen können verschiedene Komponenten des Shops und darüber hinaus individuell gestaltet, eingesetzt und kombiniert werden.

APIs sorgen für einen schnellen und zuverlässigen Informationsaustausch. Sie können verschiedene Anwendungen kombinieren und dadurch sogar neue Funktionalitäten kreieren. Jederzeit können mithilfe von APIs bestehende Systeme erweitert, angebunden oder integriert werden.

Cloud-Technologien verkürzen die Time to Market und das bei unbegrenzter Skalierbarkeit. Aktionen und Angebote können via Cloud schon mit wenigen Klicks verfügbar gemacht werden. Sämtliche Touchpoints, über die Käufe abgewickelt werden, bleiben jedoch ausfallsfrei, die Produkte bleiben sichtbar und Kosten entstehen erst gar nicht.

Headless-Plattformen bieten Unternehmen die Möglichkeit, blitzschnell auf neue Entwicklungen am Markt zu reagieren. Das Frontend ist hier vom Backend entkoppelt (Kopflos sozusagen), was dazu führt, dass sich Innovationen unkompliziert integrieren und online bereitstellen lassen. Und das angepasst an jedes Endgerät.

