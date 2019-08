Shopping-Gigant Amazon: Mit seinen innovativen Ideen, sei es Amazon Fresh, Amazon Go oder Voice-Commerce via Alexa, setzt der Versandriese stetig neue Maßstäbe. Vor allem in puncto Kundenerwartungen. Bedeutet das, dass es fast aussichtslos ist, gegen Amazon zu konkurrieren?

Innovation durch Instant-Shopping-Erlebnisse

Nein! Doch natürlich sind neue, innovative Wege gefragt, um Kunden im Zeitalter von Amazon überzeugen zu können. Wollen Händler erfolgreich sein und ihre Kunden erreichen, braucht es beispielsweise Instant-Shopping-Erfahrungen. Das bedeutet bequeme und unkomplizierte Einkaufserlebnisse rund um die Uhr und egal in welcher Situation. So werden Social-Media-Kanäle, Blogs und Co. zu neuen Verkaufsplattformen – denn sie können weit mehr sein als nur ein »Onlineschaufenster« für Inspiration oder Informationssuche. Auch neue Plattformen wie Wish gewinnen in diesem Kontext immer mehr an Bedeutung.

Neue Wege zum Kunden nutzen – Aber wie?

Im Webinar »Innovation meets Consumer needs – Was den Handel wirklich antreibt« am 19.08.2019 zeigen Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln, und Oliver Kling, Digital Business Analyst bei dotSource, wie man neue Wege zum Kunden finden und nutzen kann, und verdeutlichen anhand von Studienergebnissen und Beispielen, welche Herausforderungen und Chancen sich dadurch ergeben.

