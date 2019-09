B2B Digital Masters Convention 2019 – Digital is the new Normal

Digitale Transformation. B2B Digital Commerce. Plattform-Business. Im Repertoire erfolgreicher Unternehmen und derer, die es noch werden wollen keine Hype-Themen mehr, sondern Standard. »Digital« ist fester Bestandteil des Arbeitsalltags, der Unternehmensstrategie und- philosophie. Passt, dann gibt es ja nichts mehr zu tun. Denkste. Jetzt erst recht. Denn weder die digitale Transformation als Ganzes, B2B Digital Commerce im Allgemeinen oder das Plattform-Business im Speziellen sind Einmalprojekte mit Erfolgsgarantie.

Digitalisierung ist ein Prozess, ist dynamisch, nicht immer vorhersehbar und wartet stets und ständig mit neuen Herausforderungen auf. Kurzum: digital erfolgreich sein, heißt nicht automatisch digital erfolgreich bleiben.

Am 06. und 07. November geben wir auf der B2B Digital Masters Convention daher gemeinsam mit Entscheidern und Unternehmensentwicklern Einblicke in erprobte Strategien, Konzepte und Erfolgsmodelle aus der Bau-, Automotive-, Handels- sowie Manufacturing-Branche und wie ihr diese in eure eigenen internen Prozesse einfließen lassen könnt.

B2BDMC: Convention Tag 1

Strategie. Jeder hat eine. Jeder braucht eine. Individuell und nutzerzentriert muss sie sein, serviceorientiert , emotional und bei allem natürlich datengetrieben.

Da kommt eine Menge zusammen. Doch ohne Taktik nützt auch die beste Strategie nichts. Die Kombination aus beidem, die dann auch noch zu den eigenen Unternehmenszielen passt, steht in keinem Lehrbuch, respektive E-Book, für digitalen Erfolg.

Woher also Input nehmen? Sich orientieren? Schauen, wie es die anderen machen, lernen und selbst probieren. Am ersten Tag der B2B Digital Masters Convention stellen wir euch diese anderen vor, eure Branchenkollegen, die aus eigener Erfahrung sprechen, die nicht nur die Erfolgsstories, sondern auch die Fails mit euch teilen.

Erfahrt, unter anderem:

warum man Ansätze aus dem B2C nicht einfach in den B2B E-Commerce überführen darf

wie Händler und Hersteller im B2B Digital Commerce kooperieren sollten

wie Handelspartner in der Baubranche Herausforderungen der Digitalisierung ihrer Supply Chain meistern

wie erfolgreiches Plattform-Business im B2B aussehen kann

… die Wahrheit über den B2B-E-Commerce und die Zukunft des B2B-Handels

Einen Überblick über alle Keynotes und Sessions findet ihr hier.

B2BDMC: Masterclasses Tag 2

Auch am zweiten Konferenztag erwartet euch wertvolles Praxis-Input, echte Insights und jede Menge Gelegenheiten, um euch mit Praktikern und Entscheidern aus der Welt des Digital B2B auszutauschen und zu vernetzen.

Erlebt in exklusiven 180-minütigen Masterclasses , wie ihr erprobte Konzepte strategisch und taktisch umsetzen könnt. Bucht beim Ticketkauf einfach die Masterclasses dazu und seid dabei.

Die Masterclasses werden, unter anderem, angeboten von:

Die komplette Agenda der Masterclasses findet ihr hier.

Zum Abschluss der B2B Digital Masters Convention werden die B2B-Digital Commerce Experten Thomas Lang, Carpathia AG, Dr. Kai Hudetz, IFH Köln und Martin Groß-Albenhausen, bevh die B2B Digital Awards verleihen.

B2BDMC: Tickets

Sichert euch jetzt die letzten Tickets für die B2B Digital Masters Convention 2019.

Wählt zwischen dem »1stDayPass«, der euch zur Teilnahme an der Convention berechtigt, oder dem »2DayPass«, mit dem ihr sowohl Convention (Tag 1) als auch Masterclasses (Tag 2) besuchen könnt.

Hier findet ihr alle Ticket-Angebote im Überblick.

Schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt.

Ihr wollt keine Trends, Updates und Termine mehr verpassen? Dann abonniert den kostenlosen Handelskraft WhatsApp Newsletter.