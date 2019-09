Handelskraft Konferenz 2020 – Letzte Chance für Super-Early-Bird-Tickets

Unsere Welt und die Art, wie wir arbeiten, hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch gewandelt. Heute finden sich die meisten Menschen schon vollständig im sogenannten »digitalen Zeitalter« wieder und sehen sich nicht nur privat, sondern auch beruflich mit völlig neuen Aufgaben konfrontiert. Um diese zu meistern, bedarf es einer neuen Art von Intelligenz: Der digitalen Intelligenz. Was dahinter steckt und wie man digitale Intelligenz trainieren kann, erfahrt ihr auf der Handelskraft Konferenz am 19. März 2020 in Stuttgart.

Hier treffen Menschen aufeinander, die die Dinge, über die sie sprechen, auch tatsächlich umsetzen, die nicht nur ihre Erfolgsstories, sondern auch die Fails auf dem Weg zum digitalen Unternehmen mit euch teilen. Sichert euch jetzt noch die letzten Super-Early-Bird-Tickets für die HK20STR!

Handelskraft Konferenz 2020: Digitale Intelligenz in der Praxis

Was hat das Weltall mit Digitaler Transformation zu tun? Schaut mit der ehemaligen Astronauten-Instruktorin, Physikerin und Unternehmerin Laura Winterling über den Tellerrand und erfahrt in der Opening Keynote »Business: ALL-Tag – Von Perfektion zu Exzellenz«, was Unternehmen von der Raumfahrtindustrie lernen können.

Für Innovationen braucht es immer auch Mut, Mut zu wilden Ideen, Mut, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Nicht nur Laura Winterling ist davon überzeugt, wie wichtig es ist, eine Fehlerkultur zu etablieren.

Auch Frank Eilers ist Experte für New Work und gilt als »Übersetzer von Zukunftsthemen«. Der Coaching Award-Gewinner widmet sich außerdem Themen wie KI und Industrie 4.0. Seine Trend-Interpretationen teilt er auf dem Podcast »Arbeitsphilosophen – Die Zukunft der Arbeit« und mit euch in seiner Keynote »Willkommen in der Zukunft« am 19. März 2020.

Mit Tom Oelsner, Head of Innovation bei der Heidelberger Druckmaschinen AG, kommt wiederum ein Experte, aber auch einer der Macher auf die Handelskraft Bühne, der die Auswirkungen der Digitalisierung direkt miterlebt. Erfahrt in seiner Keynote »Zukunft durch Digitalisierung«, wie man Chancen nutzen und Herausforderungen meistern kann auf dem Weg zum digitalen Unternehmen.

Handelskraft Konferenz 2020: Specials zum Wohlfühlen, Lernen und Netzwerken

Die Agenda der Handelskraft steht. In Kürze werden wir euch die konkreten Inhalte der Spotlight-Audits und -Workshops präsentieren. In jedem Fall wird es kreativ, interaktiv und: entspannt. Lasst Kostüm und Anzug also gern im Schrank und seid auf der Handelskraft per Du. Denn, um erfolgreich zu sein, ist es nicht nur wichtig, von anderen zu lernen, sondern auch, sich wohlzufühlen.

Spotlight-Audits

Ob Digital-Marketing, CRM, Marketing Automation, PIM, UX Design oder Conversion-Rate-Optimierung – in den Spotlight-Audits widmen sich unsere Experten euren ganz individuellen Herausforderungen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Infos zur Anmeldung folgen.

Spotlight-Workshops

Neue Leute mit ähnlichen Herausforderungen trefft ihr in den Spotlight-Workshops. Dort könnt ihr euch über gemeinsame Problemstellungen austauschen und neue Lösungen erarbeiten.

Erste Einblick in die Agenda der Handelskraft Konferenz 2020 findet ihr hier.

Handelskraft Konferenz 2020: Super-Early-Bird-Tickets

Sichert euch noch bis zum 30.09.2019 die letzten Super Early Bird Tickets!

Ihr wollt auf keinen Fall verpassen, welche Speaker, Formate und Themen die Handelskraft 2020 noch bereithalten wird? Über den kostenlosen Handelskraft WhatsApp Newsletter halten wir euch gern auf dem Laufenden.