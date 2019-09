Handelskraft Konferenz 2020 – Take Part. Connect. Level up.

Es gibt viele verschiedene Arten von Intelligenz. Um im Digital Business zu bestehen und fundierte Entscheidungen treffen zu können, braucht es jedoch vor allem eine: die »digitale Intelligenz«. Die gute Nachricht: Jede Form von Intelligenz lässt sich trainieren.

Aus diesem Grund führt die Handelskraft Konferenz am 19. März 2020 in Stuttgart die Akteure des Digital Business bereits zum fünften Mal in Folge zusammen. Hier treffen Entscheider und Macher aufeinander. Menschen, die die Dinge, über die sie sprechen, auch tatsächlich umsetzen.

Handelskraft Konferenz 2020 – Erste Referenten stehen bereits fest

Die Referenten der Handelskraft Konferenz 2020 bieten euch echtes Know-how, reale Herausforderungen und bewährte Lösungsansätze statt leerer Buzzwords. Die ersten Gesichter der Handelskraft stehen bereits fest:

Laura Winterling

Physikerin, ehemalige Astronauten-Instruktorin und Unternehmerin – die Eigenschaften, die Laura Winterling aus diesen Bereichen mitbringt und vereint, befähigen sie, ihre Zuhörer auf eine unglaubliche Reise in einen anderen Alltag mitzunehmen. In ihrer Keynote beschreibt sie, was es bedeutet, nicht aufzugeben, wie wir mit Veränderung tagtäglich besser umgehen können und warum wir lernen sollten, bessere Fehler zu machen.

Tom Oelsner

Die Digitalisierung transformiert ganze Industrien. Der massive Wandel der Printmedien stellte die Heidelberger Druckmaschinen AG vor ganz besondere Herausforderungen. Die Keynote von Tom Oelsner zeigt, wie das Innovationsteam der Heidelberg Digital Unit die Chancen der Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen nutzt und berichtet von Erfolgen, aber auch Hürden auf dem Weg zum digitalen Unternehmen.

Frank Eilers

Der Keynote-Speaker und Podcaster beschäftigt sich vorrangig mit Trend-Themen wie künstlicher Intelligenz und der Zukunft der Arbeit. Frank Eilers wurde für seine Arbeit als »Übersetzer von Zukunftsthemen« 2017 sogar mit dem Coaching Award ausgezeichnet. Wir sind gespannt, welche digitalen Themen er auf der Handelskraft Konferenz 2020 auf humorvolle Art für uns »übersetzen« wird.

Handelskraft Konferenz 2020 –Lass Kostüm und Anzug im Schrank

Eins ist uns auf der Handelskraft 2020 besonders wichtig: Keine Hemmungen! Auf der Konferenz sind alle per Du und tauschen sich auf Augenhöhe aus. Auch über Scheitern und Fehler.

Neue Dinge lernt man am besten mit Spaß und ohne Stress. Deshalb bieten wir eine entspannte Atmosphäre in einer Location zum Wohlfühlen. Kostüm und Anzug dürfen zu Hause bleiben.

Handelskraft Konferenz 2020 – Jetzt Super-Early-Bird-Tickets sichern!

Take Part. Connect. Level up. Sichert euch noch bis zum 30.09. eure Super-Early-Bird-Tickets zu besonderen Konditionen!

Ihr könnt es kaum noch erwarten? Hier findet ihr die Vorträge der letzten Konferenz zum Nachschauen.

Außerdem gibt’s hier die Eindrücke unserer bisherigen Konferenzen in Berlin, Leipzig, München und Frankfurt a.M.