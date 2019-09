Marketing-Automation: Zwischen Angebot und Nachfrage

Mit dem steigenden Interesse an Marketing-Automation-Systemen (MAS) und deren Funktionalitäten ist auch der Markt für MAS in den letzten Jahren stark gewachsen. Tendenz weiter steigend.

Marketing-Automation-Systeme: Welchen Vorteil bringen sie?

Im B2B-Bereich ist vor allem das Generieren von besser qualifizierten Leads ein wesentlicher Grund, auf MAS zu setzen. Ohne eine solche Technologie wäre die Klassifizierung und das Bewerten (Scoring) von Leads sehr mühselig und aufwendig. Mit ihr können personelle Ressourcen jedoch effizienter eingesetzt und damit Kosten gesenkt werden. Für eine zukunftsfähige und erfolgreiche Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen wird der Einsatz von Marketing-Automation-Systemen also unumgänglich sein. MAS bieten Lösungen, die durch ihren komplexen und individuell anpassbaren Funktionsumfang für jegliche Unternehmensgröße und deren unterschiedliche Anforderungen geeignet sind.

Marketing-Automation: Vielseitiger Einsatz

Die Einsatzmöglichkeiten von Marketing-Automation bergen enormes Potential, um den steten Kontakt mit Kunden so personalisiert wie möglich zu gestalten und geeignete Leads besser qualifizieren zu können. Anbieter von Marketing-Automation-Software weisen meist einfache Preismodelle auf, die sich mit einem beschränkten Budget vereinbaren und dennoch an steigende Anforderungen anpassen lassen. Gerade E-Commerce-Shopbetreiber profitieren von dem richtigen Umgang mit Kundendaten. Marketing-Automation bietet ihnen die Möglichkeit, bestehenden und potenziellen Kunden in jeder Situation passende Informationen und Angebote bereitzustellen. Basierend auf dem Verhalten sowie den persönlichen Präferenzen der Nutzer können das Design und das Produktangebot individuell an den Kunden angepasst werden. Zudem kann bei Rabattangeboten sinnvoll zwischen verschiedenen Nutzergruppen differenziert werden, um zögerliche Käufer zu überzeugen oder Big Spender zu weiteren Käufen zu animieren.

Nun weiß man, welche Vorteile und Möglichkeiten Marketing-Automation-Systeme bringen. Mit diesem Wissen kann nun besser entschieden werden:

Ist der Einsatz von Marketing-Automation in unserem Unternehmen sinnvoll?

Welches Marketing-Automation-System passt am besten zu uns?

Welche Prozesse können wir durch Marketing-Automation optimieren?

