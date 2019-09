Mitte November ist es draußen meist kalt und ungemütlich. Die ideale Zeit also, um irgendwo drinnen spannenden Vorträgen zu lauschen und sich selbst in Diskussionen einzubringen. Am 19. November findet das passende Event dazu statt: die think.beta. Veranstaltungsort ist dieses Jahr das »kraftwerk« in Bremen. Unter dem Manager-Motto »Stillstand ist Rückschritt« wird dort unweit des Bremer Hauptbahnhofs über digitale Geschäftsmodelle und zukunftsweisende Technologien diskutiert.

Wie schaffen deutsche Mittelständler eine erfolgreiche Digitalisierung? Was braucht es, um auch im peripheren Raum Innovationen zu ermöglichen? Wodurch erreicht man mehr Agilität und Kreativität in traditionellen Unternehmen? Wichtige Fragen.

think.beta 2019: Innovationspotential Mittelstand

Abschließend beantworten lassen sich diese Fragen nicht. Aber hochkarätig diskutieren lassen sie sich – auf der think.beta im November in Bremen, gemeinsam mit Speakern aus Unternehmen, Verbänden und der Politik. Unter den Referenten ist auch der Präsident des Bundesverbands digitale Wirtschaft (BVDW), Matthias Wahl.

Der BVDW organisiert die Veranstaltung. Die think.beta hat den Anspruch, Teilnehmern moderne Präsentationen zu bieten, die auf das Wesentliche fokussieren und sich nicht in Konjunktiven verlieren. Wer neben Wahl noch auf dem Podium ist, zeigt ein Blick auf Programm und Speakerliste.

think.beta 2019: Networking und Ideenschub

Die Veranstaltung ist Treffpunkt vieler Experten der Digitalbranche und bietet den Teilnehmern eine gute Möglichkeit um wertvolle Kontakte zu knüpfen. Das geschieht nicht nur nebenbei, sondern wird durch Networking-Sessions aktiv gefördert.

Wenn ihr neugierig auf neue Trends und Technologien seid und ein wertvolles Netzwerk mit Experten der Branche aufbauen wollt, ist die think.beta am 19. November in Bremen eine gute Gelegenheit dazu. Sichert euch eure Tickets für das Event jetzt hier.

