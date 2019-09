Jeder kennt die Situation: Du sitzt abends zu Hause und scrollst gelangweilt durch deine Watchlist auf der Suche nach einer vielversprechend klingenden Serie. Doch nach langem Durchforsten der Vorschläge auf Netflix und Amazon Prime Video, entscheidest du dich wieder für eine Serie, die du bereits gesehen hast.

Ein neues Feature von Google könnte in solch einer Situation Abhilfe schaffen und dir den Abend retten.

Tinder-Style den Abend retten

Wenn du bei Google nach Filmen oder Serien suchst, zeigt dir die Suchmaschine seit 2017 bereits detaillierte Infos und ähnliche Produktionen an.

Mit dem neuen Feature geht der Internetkonzern aus Kalifornien noch einen Schritt weiter: Videovorschläge auf Basis des Swipe-Prinzips. Gibst du grobe Suchbegriffe, wie zum Beispiel: »Die besten Action-Filme der 90er« ein, wird dir eine Auswahl an Filmen mit genannten Kriterien im Karussell-Format ausgegeben. Startest du die Funktion, kannst du in einem Interface, ähnlich zu Tinder, Filme und Serien liken, disliken oder überspringen.

Tinder-Style Ja, aber bitte kein Dreier

Beim Bewerten der Filme im Tinder-Add-On erhält der Algorithmus Informationen über deine Vorlieben. Auf der Grundlage deiner Bewertung kann Google dir nun Empfehlungen ausspielen, um dein Nutzererlebnis so gut wie möglich zu gestalten. Google betont an dieser Stelle, dass die gewonnenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, sondern ausschließlich für die Feature-Nutzung bestimmt sind.

Vorerst ist der Service nur in den USA nutzbar. Es ist jedoch sicher nur eine Frage der Zeit, bis auch wir in Europa unsere Film- und Serienauswahl nach dem Google-Service Algorithmus richten werden.

