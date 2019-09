Das Erschaffen von fesselnden Kundenerlebnissen ist mittlerweile ein Skill, den jedes Unternehmen im E-Business beherrschen muss, um seine Kunden zu binden und so langfristig Erfolg zu haben. Aber beim ständigen Wandel der Trends ist es schwer, den Durchblick zu behalten.

Doch die UXAlive bringt euch am 1. und 2. Oktober in Sachen User-Experience wieder up to date.

UXAlive 2019: Größtes UX-Event dieser Art

Auf der weltweit größten UX-Konferenz dieser Art, bekommt ihr in einem Mix aus Vorträgen und Workshops, hochwertigen Input zu aktuellen Trends in Sachen User-Experience.

Von international bekannten Speakern im Bereich der Kundenerlebnisse erfahrt ihr unter anderem, wie eine UX-Strategie aussehen kann, was ihr im UX ändern müsst, um euer Google Ranking zu verbessern oder auch wieso Design-Kritik so wichtig ist und wo ihr gutes Feedback für eure Designs herbekommen könnt, um nur ein paar zu nennen.

Auf der UXAlive ist für jeden UX-Enthusiasten etwas dabei und ihr taucht in die unterschiedlichsten Disziplinen, wie zum Beispiel UX-Design, UX-Research, User Testing oder Interaction Design, der User-Experience ein.

Die Veranstaltung findet auf einer der angesagtesten Event-Locations in Berlin, dem GLS Campus, statt.

UXAlive 2019: Internationale Speaker für euren Erfolg

Unter den Speakern sind auch Michael Steingress und Milan Vukelić.

Steingress ist Business Developer und Head of Sales bei More than Metrics. Auf der UXAlive zeigt er uns, wie richtiges Design Thinking in Start-ups funktioniert und wie ihr euch ein kundenzentriertes Mindset bildet.

Mit 15 Jahren Erfahrung bringt Vukelić jede Menge Wissen mit, wie ihr eure Designs und Usability aufs nächste Level bringen könnt. In der Vergangenheit wirkte er schon an Projekten für MINI, Panasonic und die Google-Mutter Alphabet mit. In seinem spannenden Hands-on-Workshop auf der UXAlive lernt ihr den gesamten Design-Thinking-Prozess nur mithilfe eines Stiftes und Papier.

Eine Liste aller Speaker findet ihr hier.

Wer seinem Wissen in Sachen User-Experience und Usability ein Update verpassen, sowie über die neusten Trends informiert sein will, sollte die UXAlive auf keinen Fall verpassen. Sichert euch jetzt euer Ticket!

