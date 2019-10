Data Driven Business 2019 [Eventtipp]

Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Frei nach diesem Motto bietet euch die Data Driven Business, am 18. und 19. November in Berlin die geballte Power an Wissen zu Growth, Analytics und Künstliche Intelligenz auf Basis von Daten.

Data Driven Business 2019: Growth, Analytics und KI

Die Konferenz überzeugt mit gleich drei Themenschwerpunkten: Growth, Analytics und KI. Die erfahrenen Speaker der Data Driven Business werden zu jedem dieser Bereiche in ihren Vorträgen und Workshops wichtige Fragen beantworten. Unter anderem:

Wie optimiert ihr eure Conversion-Rates?

Wie bringt ihr eure User-Experience mit eurem Geschäftsmodell in Einklang?

Was braucht ihr um Analyse- und Controllingexperte zu werden?

Was ist Smart Customer Experience?

Data Driven Business 2019: Ihr habt die Wahl!

Ihr habt die Wahl zwischen insgesamt sieben Bühnen. Neben den spannenden Vorträgen bietet die Konferenz aber noch viel mehr. Kein langweiliges Theoriegelaber. Hier wird Praxis gelebt. In vielen Übungen, Workshops und Sessions arbeitet ihr konkrete Strategien aus und wendet Tipps an. Auf der Data Driven Business erlangt ihr echtes Expertenwissen und wertvolle Branchenkontakte. Keine Werbung und lästige Visitenkarten.

Data Driven Business 2019: Hochkarätige Branchenexperten

Für erstklassigen Input sorgen die 110 Speaker aus bedeutenden Unternehmen der On- und Offlinewirtschaft. Zwei davon sind Orlina Miller und Dr. Franziska Engelhard.

Orlina Miller ist Marketing Managerin in Europa für die beliebte Social Media-App TikTok. Von ihr lernt ihr, wie man sich bei der Generation Z und den Millenials mit seiner Marke richtig positioniert.

Dr. Franziska Engelhard ist Senior Managerin im Bereich Digital Analytics beim deutschen Konzern Adidas. Sie erklärt euch, wie man via Vorsorge-Analysen den Erfolg von Produktreleases vorhersagen kann.

Eine Liste aller Speaker findet ihr hier.

Data Driven Business 2019: Jetzt Tickets sichern

Ihr wollt in Sachen Data Science und Analytics auf den neusten Stand kommen und alle wichtigen Trends im Auge behalten? Dann sichert euch jetzt hier euer Ticket für die Data Driven Business.