Social Media Conference 2019 [Eventtipp]

Social Media ist heutzutage nicht mehr wegzudenken und sollte in jeder Onlinemarketing-Strategie als eines der wichtigsten Themen für die Unternehmenskommunikation berücksichtigt werden.

Vom 12. bis 13. November kannst du in Hamburg dein Wissen dazu kräftig aufpolieren, wenn es heißt »Social Media Conference meets Content Marketing«. Das Who is Who der Social Media Szene zeigt dir Trends, Tricks und Strategien zu Erfolgsfaktoren im Social Web, Chatbots und Video-Content auf Wachstumskurs.



Social Media Conference 2019: Von den Besten lernen

Dich erwarten über 30 Speaker, von Unternehmen wie AboutYou, über ZDF Digitale Medienproduktion, bis zu Deutsche Bahn und thyssenkrupp Industrial Solutions. Die Experten zeigen dir, an welchen Neuerungen kein Weg vorbeiführt und wie du diese im Daily Business optimal einsetzen kannst.

Svea Rassmus von der Deutschen Bahn gibt etwa Einblicke, wie es das Unternehmen schafft, die vielfältigen Kundenkontaktpunkte im Web und den enormen Umfang von Content in Hinblick auf Conversion zu optimieren und welche Prozesse und Methoden dabei zum Einsatz kommen.

Bei »Social Media macht Geldanlage sexy« mit Edda Vogt von der Deutschen Börse geht es darum, wie durch innovative Kampagnen unter Einsatz verschiedener Formate und Plattformen wie Instagram, Facebook und Pinterest das Thema Finanzen attraktiver für Frauen gemacht wird.

Das komplette Programm der Social Media Conference findest du hier.

Neben den spannenden Vorträgen kommen natürlich auch Networken, Erfahrungen austauschen und Kontakte knüpfen nicht zu kurz.

