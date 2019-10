World Usability Day 2019 Leipzig – Wie designe ich die Zukunft? [Eventtipp]

Am 14. November ist »World Usability Day«. In über 40 Ländern finden mehr als 200 Veranstaltungen zum Thema Usability und Design statt, und auch im schönen Leipzig wird Mitte November Design- und UX-Begeisterten eine Menge geboten.

World Usability Day 2019 Leipzig: Usability heute

Früher nutzte man Brieftauben, um sich gegenseitig Nachrichten zu schicken, bis die Menschen den Telegraphen erfanden, um zu kommunizieren. Heute erleben wir einen Großteil an Marken, Menschen und Unterhaltungen über unsere kleinen Supercomputer, auch Smartphones genannt. Für ein optimales Erleben der Interaktionen mit unseren Smartphones ist Usability, also die Handhabung von Anwendungen, ein ausschlaggebender Punkt, dem sich der Aktionstag »World Usability Day « widmet.

World Usability Day 2019 Leipzig: Zukunft der Usability

Unter dem Motto »designing the future we want« stellt sich der WUD unter anderem den Fragen, wie man mit besseren Erlebnissen die Welt bereichert und eine bessere Zukunft gestaltet.

In Leipzig erhaltet ihr dazu in drei Locations hochwertigen Input in Form von Vorträgen und Workshops mit einer großen Portion Praxis. Keine Chance für Langeweile!

In den Workshops lernt ihr beispielsweise, wie ihr die neue Arbeitswelt erfolgreich bestreitet und wie sich Trends auf das Arbeiten im Bereich UX auswirken oder welche Vorteile und Veränderungen das Eyetracking im Usability Testing haben kann.

Eine Liste des Programms und der Speaker findet ihr hier.

Hauptveranstalter in Leipzig ist die IT SONIX, die euch über die Veranstaltung auf Facebook und Twitter auf dem Laufenden hält.

Seid dabei und meldet euch jetzt hier zum World Usability Day am 14. November in Leipzig an!

