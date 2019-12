»Friday, I’m in love … « Oder nicht oder doch? [Netzfund]

Für die einen zum Fürchten, für die anderen ein ganz normaler Tag: Freitag, der 13.

Keep calm and carry on, es ist bald Wochenende! Trotz dessen haben wir noch einen langen Tag vor uns. Menschen mit Triskaidekaphobie erst recht. Triska… what? Richtig gehört, eine Phobie, bei der man Angst vor der Zahl 13 hat und alles vermeidet und umgeht, was damit zu tun hat.

Friday ist Friyay, auch am 13.

Angeberwissen für die Party heute? Die Angst vor der Zahl 13 heißt Triskaidekaphobie. https://t.co/VN54Q6UnY8 pic.twitter.com/zA4GgiwxDj — SWR Aktuell (@SWRAktuell) May 13, 2016 «

Egal ob eine schwarze Katze, zerbrochene Spiegel, aufgestellte Leitern, der Verlust von Salz oder das Geräusch des Jason Voorhees, es gibt unzählige Unglücksboten, die euch euren Tag vermiesen sollen.



Aber nicht mit uns. Wir haben euch ein paar lustige Freitag, der 13. – Posts zusammengestellt, um euch (trotzdem) ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern:

Mir egal ob heute Freitag der 13. ist. Viel wichtiger : Morgen ist Wochenende 😎🌞 pic.twitter.com/miW0QYNpq5 — Lutzi von Döhren ❤️ (@Vonlutzie) September 13, 2019 «

Hoping our N5 and AH German pupils are ready for Monday! Looking forward to putting final exam preparation into practice… no matter the date! 😁 #freitagder13 #workingtogether #everylittlehelps #practicemakesperfect pic.twitter.com/zJpPEMl5ZW — RosshallModLangs (@rosshallmodlang) April 13, 2018 «

If a black cat crosses your path, it signifies that the animal is going somewhere. #Freitagder13 #friday pic.twitter.com/hOXAjqnQVr — Shpock (@Shpock) February 13, 2015 «



In diesem Sinne: Happy Friday. Und ein schönes Wochenende euch allen.