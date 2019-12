Handelskraft 2019 – Ein buntes, kreatives und erfolgreiches Jahr in der Retrospektive

Liebe Handelskraft-Leser: Das Jahr geht zu Ende. Ein erfolgreiches Jahr. Aber nicht nur das zwölfte Jahr unserer Bloggeschichte endet, sondern auch ein Jahrzehnt der digitalen Innovationen und Trends.

In diesem Jahrzehnt haben wir knapp 4090 Artikel mit spannendem Content für euch erstellt, sind in die Top-25 Corporate Blogs im DACH-Raum gekommen, haben viele tolle Erfahrungen gemacht und coole Veranstaltungen organisiert.

Doch genug der Selbstdarstellung für den Moment. Nach einem erfolgreichen 2019 schauen wir mit euch nochmal zurück. Und stellen uns zu allererst der Frage: Wer seid ihr?

Handelskraft 2019: Unsere Leser

Letztes Jahr hieß es noch: »Der typische Handelskraft-Leser 2018 ist männlich und zwischen 25 und 34 Jahre jung. Er liest am liebsten auf seinem Desktop-PC in Berlin.«.

Doch typisch Handelskraft ist 2019 neben dem jungen Berliner mit Desktop-Device auch die junge Münchnerin, die auf ihrem iPhone unterwegs in der S-Bahn Handelskraft liest. Unser Blog wird auch für Frauen immer relevanter. 43 Prozent Frauenquote, vier Prozent Plus zu 2018. Nice.

Die absolute Handelskraft-Hauptstadt war mit starken elf Prozent Berlin. Gefolgt von München und Hamburg mit jeweils sechs Prozent. Noch mehr Fakten? Wir wissen, ihr wollt sie. Also hier noch einige technische Eigenheiten:

Das beliebteste Gerät unserer Leser war das iPhone, gefolgt vom Apple iPad. Kein Wunder also, dass auch unsere Statistik einen deutlichen Trend zur Mobile-Nutzung zeigt: 34 Prozent lesen unseren Blog bereits auf Smartphone und Tablet. Gerade deswegen wird der Safari-Browser für euch immer relevanter. Doch Chrome steht auf der Beliebtheitsskala immer noch an erster Stelle.

Handelskraft 2019: Unsere Artikel

Auch dieses Jahr schrieben wir wieder fleißig Artikel von selbstfahrenden Autos über die Digitalisierung der Banken bis zu Bodo Ramelows stiller dotSource-PR. In knapp 360 Artikeln brachten wir euch interessante Trends, unglaubliche Vorhaben und wichtige Themen der digitalen Welt näher. Jeden Tag ein neuer Artikel!

Und das waren die Top-5-Artikel 2019:

In unserer Artikel-Kategorie: Netzfund stellen wir euch immer eine außergewöhnliche Story oder News aus dem Netz vor. Dieses Jahr hat euch Fitbit Versa 2: Mobiles Schlaflabor für Zuhause am meisten interessiert.

Handelskraft 2019: Unsere Whitepaper

Neben unseren Artikeln auf Handelskraft behandeln wir in unseren Whitepapern spezielle E-Commerce-Themen noch umfangreicher. Auch dieses Jahr waren wir wieder fleißig und stellten euch neben dem komplett neuen Whitepaper Künstliche Intelligenz zahlreiche Whitepaper Updates mit neuen Inhalten und modernen Designs vor:

Absolutes Highlight des Jahres ist für uns die Veröffentlichung des Handelskraft Trendbuchs. Wir haben es uns daher auch 2019 (und 2018 😉 ) zur Aufgabe gemacht, Händlern, Herstellern und Verlagen einen Leitfaden an die Hand zu geben, der zeigt, wie man »Digitale DNA«, so der Titel des 2019er Trendbuchs, nutzt, um Kundenbeziehungen erfolgreich digital zu gestalten.

Neben jüngeren Trends wie Künstliche Intelligenz, New Work und modernsten Technologien, ging es bewusst auch um die Neuentschlüsselung bewährter Themen.

Darunter Future Retail und Marken im digitalen Zeitalter, der Erkenntnis, dass Digital Business mehr als E-Commerce und die Experience-Economy sowohl im B2C als auch im B2B von Bedeutung ist, sowie natürlich um die Macht von: (Service-)Plattformen, Personalisierung und hochwertigem Content.

Auch das Design des aktuellen Trendbuchs ist nicht in der Evolution stehengeblieben. Im Gegenteil. Die Leser erlebten und erleben also nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine visuelle Weiterentwicklung.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von dotSource GmbH (@dotsource_de) am Jan 17, 2019 um 10:18 PST

2019 ging Handelskraft 2019 »Digitale DNA« an mehr als 6500 Kunden, Partner und Freunde raus. Das Feedback war enorm. Und zwar enorm positiv. 1000 Dank an alle, die dazu beigetragen haben, das Trendbuch zum Leben zu erwecken, es zu verschicken und Lesermeinungen einzuholen. Und natürlich: Danke an euch, die ihr das Trendbuch feiert und mitunter sogar zur Pflichtlektüre in euren Unternehmen macht.

Nach dem Trendbuch ist vor dem Trendbuch. Anfang Juni kamen wir zum Kick-off für das Trendbuch 2020 zusammen. In diesem Termin lag ein großer Teil der Recherche schon hinter uns. Denn kaum was Digitale DNA im Januar veröffentlicht, und die Team-Retro im Februar durch, hieß es auch schon wieder: Trends aufspüren, Ideen sammeln und weitermachen. Hat geklappt 😉 Anfang Dezember gingen 7000 Exemplare des brandneuen Trendbuchs Digitale Intelligenz in den Druck. Ihr dürft gespannt sein, was wir euch in Handelskraft 2020 gepackt haben. Vorbestellungen sind übrigens hier bereits möglich.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von dotSource GmbH (@dotsource_de) am Dez 20, 2019 um 4:35 PST

Handelskraft 2019: Unsere Videos

Wie ihr bereits letztes Jahr erfahren habt, sind wir nicht nur fleißig am Schreiben, sondern nutzen auch andere Formate, um euch Input zu geben. Eines davon ist natürlich: Video-Content. Dieses Jahr veröffentlichten wir ganze 32 Videos. Ein besonderer Fokus lag dabei, auch für unsere englisch-sprachigen Leser Content zu bringen. So ist unter anderem das 360°-Agentur-Video nun auch auf Englisch zu sehen.

Eine Reihe, die es uns und auch vielen von euch angetan hat, ist die Hipster, Hacker, Hustler-Reihe, die wir weitergeführt haben.

Und auch wir haben eine Top 3 unserer Lieblingsvideos zusammengestellt.

Unser absoluter Favorit in diesem Jahr ist das Recap des alljährlichen Team-Offsites im Sommer.

 

Unseren Platz Zwei belegt What the Hack? – Das Video über den 2. dotSource Hackathon.

Auf Platz Drei steht für uns das Recap der Handelskraft Konferenz 2019.

Handelskraft 2019: Unsere Events

Apropos Handelskraft Konferenz. Im März gingen wir unter dem Motto: Take Part. Connect. Level Up. mit den HK19FFM Teilnehmern der Frage nach, wie man Digitale DNA entwickelt und nutzt, um Kundenbeziehungen erfolgreich digital zu gestalten.

Ein voller Erfolg. Die Handelskraft Konferenz war wieder ein Event zum Wohlfühlen und Netzwerken, ein Ort, an dem man nicht nur Führungskräfte und Entscheider trifft, sondern auch die Macher, und zwar aus allen Abteilungen. Dieser Mix gepaart mit den Speakern und deren Vorträgen sorgten auch in diesem Jahr wieder für viele, interessante, aufschlussreiche Gespräche und für echte Take-Aways, um aus Trends Innovationen zu machen und das eigene Projekt auf das nächste Level zu bringen.

Ende des Jahres veranstalteten wir zudem die Premiere der B2BDMC in der Motorworld Böblingen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von dotSource GmbH (@dotsource_de) am Nov 7, 2019 um 3:17 PST

B2B-Digitalverantwortliche kommen mit ihren spezifischen Fragen auf den einschlägigen Branchenevents häufig zu kurz. Auf der B2B Digital Masters Convention ging es daher ausschließlich um B2B – ein Business, das online zweieinhalbmal so viel Umsatz macht wie B2C. B2B-E-Commerce wächst deutlich, ist aber auch deutlich komplexer als B2C. Umso wichtiger ist es, dass die B2BDMC echte Praxisbeispiele zusammenbringt, die zeigen, wie man sich im B2B Digital Commerce behauptet.

Und das wird sie auch 2020 wieder tun. Am 10. und 11. November bietet die Convention Entscheidern und Unternehmensentwicklern verschiedenster B2B Branchen – egal ob Start-up oder etabliertes Unternehmen – strategische Impulse für eine erfolgreiche digitale Zukunft. Mehr zur zweiten Ausgabe der B2BDMC erfahrt ihr hier.

Bevor wir die neuen 20er begrüßen, möchten wir an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um uns bei euch zu bedanken. Bigup fürs Lesen, Liken, Kommentieren und Teilen.

Wir freuen uns aufs neue Jahr und auf viele coole Artikel, Whitepaper und Events mit euch. Bis dahin wünscht das Handelskraft- sowie das dotSource-Team: Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!