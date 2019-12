Handelskraft-Highlights im Herbst – Produktiv in die kalte Jahreszeit

Der Herbst ist da – die Tage werden kürzer, die Blumen verblühen, die Blätter fallen: Altes vergeht, damit Neues wachsen kann. Und Neues gab es einiges in den letzten Monaten: Nicht nur spannenden Lesestoff für euch, sondern auch eine brandneue Konferenz, ein Event für unsere kleinsten Digital Natives und eine begehrte Wirtschaftsauszeichnung.

Auch eine kanadische Studie bestätigt: Das Gehirn arbeitet im Herbst am besten. Da können wir nur zustimmen. Aber lest selbst…

Handelskraft-Highlights zum Lesen

Bei den kalten Temperaturen, die derzeit herrschen, verzieht ihr euch am Liebsten mit einem heißen Tee auf die Couch? Es sei euch gegönnt. Wir haben zusätzlich noch einiges an Lesestoff, um euch die düsteren Tage zu versüßen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem brandneuen Whitepaper zum Thema »Künstliche Intelligenz«?

Handelskraft-Highlights zum Lesen: Künstliche Intelligenz – 25 Use-Cases, um mit KI erfolgreich zu sein

Im brandneuen Whitepaper »Künstliche Intelligenz – 25 Use-Cases, um mit KI erfolgreich zu sein« erfahrt ihr, wie interessante Projekte von Start-ups über mittelständische Unternehmen bis hin zu global operierenden Enterprises KI nutzen, um User-Experience-Design zu verbessern, Onlinemarketing und Marketing-Automation zu optimieren, für exzellente Produkt- und Stammdatenverwaltung zu sorgen oder den Handel zu revolutionieren.

Das Whitepaper steht hier exklusiv für Händler, Hersteller und Verlage zum kostenlosen Download bereit.

Handelskraft-Highlights zum Lesen: Success Stories – SLV, TROX, MEVACO und De Gruyter

Wie schon gesagt: wir waren fleißig. In den letzten Monaten konnten viele Kundenprojekte erfolgreich abgeschlossen werden. Und damit nicht nur unsere Kunden, sondern auch ihr etwas davon habt, gibt’s hier die aktuellsten Success Stories für euch zum Nachlesen:

Handelskraft-Highlights zum Lesen: Kraft Top 10 – Eure meistgelesenen Artikel

Okay, nicht nur wir waren fleißig – ihr natürlich auch. Und zwar fleißig am Lesen unserer Handelskraft-Artikel. Wir haben die Top 10 der letzten Monate nochmal für euch zusammengefasst:

Highlights im September: Großer Preis des Mittelstandes

Wir waren in diesem Jahr für den begehrten »Großen Preis des Mittelstandes« nominiert. Auch wenn es diesmal (noch) nicht für den ganz großen Preis gereicht hat, sind wir stolz auf die Auszeichnung als einer von drei Thüringer Finalisten.

Die deutschlandweit begehrteste Wirtschaftsauszeichnung bewertet Unternehmen als Ganzes und in ihrer komplexen Rolle in der Gesellschaft.



Highlights im Oktober: Wilde Ideen ermutigen

Digitale Bildung sollte mittlerweile zum Status-quo jedes Unternehmens zählen. Digitalkompetenz und die Fähigkeit auch über den Tellerrand hinaus zu schauen, sind keine Frage des Alters. Um diese Fähigkeiten zu schulen, bedarf es Weiterbildungen, wie die der Digital Business School. Die neue Seminarreihe ist im Herbst gestartet und macht die Teilnehmer mit viel Know-how und kreativen Methoden fit für die Digitale Transformation. Du willst auch an deiner Digitalkompetenz feilen und dich zum E-Commerce Manager oder Digital Transformation Architect zertifizieren lassen? Alle Infos gibt’s hier.

Klar sieht nur, wer ab und an die Perspektive wechselt. Auch für die Mitarbeiter von dotSource, die in der Welt der Digital Business zuhause sind, ist es daher wichtig, regelmäßig dazu zu lernen und sich kreativ auszutoben – auch abseits von Kundenprojekten. Deshalb haben wir bereits im letzten Jahr den dotSource Hackathon »What the Hack« ins Leben gerufen. Am 25. Oktober ging es dann in die zweite Runde: 24 Stunden, zwölf Teams und nur ein Ziel: die dotSource Hackathon Trophäe. Ideen, Skills, Impulse oder neue Bekanntschaften – auch für alle, die die begehrte Trophäe nicht mit nach Hause nehmen konnten, hat sich der Hackathon gelohnt. Seht selbst:

 

Highlights im Oktober: Digitale Bildung auch für die Kleinsten

Wie ihr seht: Digitale Bildung ist uns wichtig. Dabei ist es egal, ob extern oder intern, ob groß oder klein. Deshalb haben wir in diesem Jahr im Rahmen des Maus-Türöffner-Tages unsere Türen für Groß und Klein geöffnet. Fast 500 Maus-Fans besuchten uns, um zu basteln, sich als Maus schminken zu lassen oder um einfach im Bällebad zu toben. An zahlreichen Stationen, wie z.B. den »Retro Games«, den »Lego Mindstorms« oder »Programmieren leicht gemacht«, herrschte großer Andrang, während die Erwachsenen an Führungen durch die dotSource-Flächen teilnahmen, um mehr über das Unternehmen zu erfahren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von dotSource GmbH (@dotsource_de) am Okt 2, 2019 um 2:57 PDT

Highlights im November: B2B Digital Masters Convention

» Es gibt Konferenzen für B2B-E-Commerce, es gibt Konferenzen für Start-ups, es gibt Preise für kleine und Kleinstunternehmen. Aber was ist eigentlich mit B2B? Was ist eigentlich mit dem Business, das zehn Mal größer ist als B2C? «

Christian Grötsch zur Eröffnung der B2B DMC

Auf den meisten Digitalkonferenzen kommt das Thema B2B viel zu kurz. Zu Unrecht, finden wir, und haben deshalb unsere erste B2B Digital Masters Convention #B2BDMC19 in Kooperation mit warenausgang.com ins Leben gerufen. Die Konferenz stellte am 7. Und 8. November in Böblingen echte Praxis-Insights und die realen Probleme und Herausforderungen der B2B-Branche in den Mittelpunkt.

 

Highlights 2020 – Nach der B2B DMC ist vor der Handelskraft

Während unsere B2B Digital Masters Convention ihre Jungfernfahrt erfolgreich absolviert hat, geht die Handelskraft Konferenz am 19. März 2020 bereits in die fünfte Runde. Auch hier stehen wieder echte Macher auf der Bühne, die die Dinge, über die sie sprechen, auch tatsächlich umsetzen.

Neben Referenten aus der B2B-Branche, wie Tania Sperling (Heidelberg Digital Unit) oder Christine Roßkothen (TROX) stehen auch Vertreter des B2C, wie Yves Lüthi (geschenkidee.ch) auf der Bühne. Denn schließlich sollte branchenübergreifend der Grundsatz gelten: »Digital is the new Normal.«

Sichert euch also noch bis zum 31.12. die exklusiven Early-Bird-Tickets für die HK20STR!