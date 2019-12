Weihnachten wird heiß [Netzfund]

Und es ist wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür und der Duft von heißen Getränken liegt in der Luft. Apropos heiße Getränke und kalte Temperaturen, wir haben heute den perfekten Weihnachtstipp für Kaffeejunkies, Teegenießer und Glühweinfans.

Weihnachten wird heiß – auch unterwegs

»Ember Technologies« aus Kalifornien (USA) lässt unsere Getränke nicht zu heiß oder zu kalt werden. Der »Ember Mug« soll uns Kaffee, Tee oder Glühwein nicht nur auf die perfekte Temperatur bringen, sondern diese auch über einen längeren Zeitraum halten.

Mit dem Ember Mug kannst du deine Getränke innerhalb weniger Minuten auf deine gewünschte Trinktemperatur erhitzen. Dank des integriertem Akkus bleibt dein Getränk bis zu 1.5 Stunden lang warm. Für die Temperaturkontrolle, sorgen eingebaute Sensoren, die du via App einstellen kannst.

Und to go? Mit dem »Ember Travel Mug« kannst du deinen Kaffee auch jenseits von Sofa und Büro bis zu drei Stunden lang warm genießen. Ein kleines LED-Display zeigt dir zudem Temperatur und Akkustand an. Hier kannst du nicht nur via App, sondern auch am Thermobecher selbst deine gewünschte Trinktemperatur einstellen.

Sobald du wieder zuhause bist, stellst du deinen Mug einfach auf die mitgelieferte Ladestation. Und der nächsten heißen Tasse Kaffee steht nichts mehr im Wege. Ob sich der Kauf eines solchen Bechers, bei einem Preis bis 150 Euro für den Ember Mug und bis zu 200 Euro für den Ember Travel Mug, lohnt, muss jeder selbst wissen.

Wir sind gespannt, was Ember Technologies in Zukunft noch für uns bereithält.

Fakt ist aber, dass die Möglichkeiten der Temperaturkontrolle von Getränken und Lebensmitteln längst nicht ausgeschöpft sind.