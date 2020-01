Handelskraft wird 13 – Vom E-Commerce- zum Digital-Business-Blog

Nach Weihnachten und Silvester, beginnt auch das neue Jahr für uns direkt mit zwei bedeutsamen Jubiläen. Nicht nur dotSource wird im Januar ein Jahr älter (und damit schon ganze 14 Jahre), auch unser Blog Handelskraft wird heute 13 Jahre alt und ist somit quasi ein echter »Teenager« 😉

In unserem Handelskraft Jahresrückblick haben wir unsere Meilensteine, die beliebtesten Artikel und Themen des Jahres 2019 bereits Revue passieren lassen. Doch wie fing eigentlich alles an?

Was vor 13 Jahren aus einer spontanen Idee der beiden dotSource-CEOs entstand, ist mittlerweile zu einem der stärksten Corporate-Blogs im DACH-Raum angewachsen. In dieser Zeit haben wir einiges dazugelernt. Während unsere ersten Artikel sich noch hauptsächlich um E-Commerce und Online Marketing drehten, haben wir in den letzten Jahren ein immer umfangreicheres Branchenwissen aufgebaut, das sich innerhalb der Jahre weiterentwickelt hat und noch weiterentwickeln wird.

Neben E-Commerce dreht es sich auf unserem Blog auch immer mehr um die Themen KI, Plattformen, CMS, CRM, Marketing-Automation und UX. Damit bieten wir einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Digitalisierung, was schließlich viel mehr umfasst als nur den Webshop.

Handelskraft wird 13 – Die beliebtesten Artikel der vergangenen Jahre

Zur Feier des Tages, haben wir für euch in den Archiven gestöbert und den jeweils beliebtesten Artikel jedes Jahres aufgelistet:

Handelskraft wird 13 – Die letzten Jahre in Zahlen

Und weil das noch nicht genug war, hier ein paar Zahlen und Fakten zu unserem Blog:

Insgesamt acht Autoren schrieben bereits für den Handelskraft-Blog.

schrieben bereits für den Handelskraft-Blog. Der Handelskraft-Blog hat sich bereits zwei mal einem kompletten Redesign unterzogen – 2012 und 2018. Wer erinnert sich noch an das Ursprungs-Design von 2007? 😋

einem kompletten Redesign unterzogen – 2012 und 2018. Wer erinnert sich noch an das Ursprungs-Design von 2007? 😋 4.089 Artikel wurden in den letzten 13 Jahren veröffentlicht. 😱

wurden in den letzten 13 Jahren veröffentlicht. 😱 Stand heute hat unser Blog 6.554 Abonnenten .

. Handelskraft ist mehr als nur ein Blog. Ganze fünf Konferenzen fanden bereits unter der Fahne von Handelskraft statt, darunter vier Handelskraft Konferenzen und eine B2B Digital Masters Konferenz.

fanden bereits unter der Fahne von Handelskraft statt, darunter vier Handelskraft Konferenzen und eine B2B Digital Masters Konferenz. Bereits seit 2013 präsentieren wir einmal jährlich das Handelskraft Trendbuch, welches unser Branchenwissen bündelt. Die aktuellste und somit achte Ausgabe unseres Trendkompasses erscheint am 14. Januar. Hier könnt ihr das Trendbuch bereits jetzt vorbestellen.

Handelskraft wird 13 – Danke für euren Support

Wir danken unseren kreativen Autoren, unseren Partnern und natürlich nicht zuletzt euch – unseren treuen Lesern, denn euer Feedback hat uns gezeigt, dass es sich lohnt mit jedem Artikel über den Tellerrand hinauszudenken. Wir freuen uns auf weitere interessante Jahre und spannende Entwicklungen in der Welt des Digital Business.