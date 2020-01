Happy Birthday dotSource! Smells like Teamspirit

Abgeliefert. Abgeräumt. Abgefeiert. So kann’s weitergehen im neuen Jahr. Und wie könnte man ein neues Jahr besser einläuten als mit einer fetten Party? Schon wieder feiern? Auf jeden Fall, denn dotSource hat Geburtstag. Hip hip hooray! Wir sind 14!

Happy Birthday: Teamspirit als Erfolgsfaktor

Als wäre das nicht schon Grund genug, ist unser 14. Agenturjahr auch noch das erfolgreichste seit Gründung am 05. Januar 2006. Neue Kunden, Hammer Projekte, erfolgreiche nationale und internationale Livegänge, zwei top Konferenzen, ein mega Trendbuch, sieben Whitepaper, Auszeichnungen, Awards UND vor allem: ein Teamspirit, der auch mit knapp 300 Mitarbeitern und vier Standorten noch unschlagbar ist: unschlagbar echt, familiär und: Ja! Einfach zum Abfeiern.

Denn Teamspirit ist, was zählt, was uns ausmacht. Das spüren nicht nur unsere Partner und Kunden, sondern auch die vielen Gäste, die wir in Jena, Leipzig und Berlin begrüßen dürfen. So auch gleich zu Jahresbeginn, als wir im Januar 2019 mit über 250 Gästen unseren 13. dotSource Geburtstag feierten. Kurz darauf gab es im Februar erneut Grund zum Feiern: dotSource wurde Best Agency of the Year 2019 bei den E-Commerce Germany Awards.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von dotSource GmbH (@dotsource_de) am Feb 21, 2019 um 3:21 PST

Und auch im März flachte das Feierpotential nicht ab. Die vierte Ausgabe der Handelskraft Konferenz war mit über 200 Gästen ein voller Erfolg. Und wir freuen uns jetzt schon wahnsinnig auf de HK20STR am 19. März in den Wagenhallen in Stuttgart.

Happy Mitarbeiter bedeuten happy Kunden

Nicht nur dotSource räumte 2019 Preise ab. Auch unsere Kunden sind 2019 für die erfolgreiche Gestaltung ihrer digitalen Kundenbeziehungen ausgezeichnet worden. Darunter WÜRTH als bester B2B Shop, Netto als Top Shop 2019 und SLV mit dem Shop Usability Award 2019 in der Kategorie B2B.

All diese Awards bestärken auch uns als Agentur darin, dass unsere nutzerzentrierte Strategie sehr gut ankommt und motiviert uns, diese weiterzuentwickeln. Denn Digital Business ist und bleibt People Business. Nutzer sind am Ende nicht nur unsere Kunden und deren Endkunden, sondern auch wir und unsere Projektteams, ebenso wie natürlich unsere Partner. Mit der Auszeichnung als »Rising Star of the Year« durch den Profi für MDM-Lösungen StiboSystems zeigte sich im April erneut, dass es vor allem die Soft Skills sind, auf die es ankommt, um gemeinsam (gerne) gute Arbeit zu leisten.

Ohne starke und vertrauenswürdige People in unserem Business, all unsere Partner, Netzwerke, Verbände und unsere ehrgeizigen Teams wäre das nicht möglich. Egal ob E-Commerce, CRM und Marketing-Automation, PIM, UXD, Digitalmarketing, CMS oder KI – Gemeinsam haben wir 2019 in unzähligen erfolgreichen Kundenprojekten aus Missionen Realität gemacht. Darauf sind wir enorm stolz und bedanken uns an dieser Stelle bei all den Menschen, die dazu beigetragen haben, erste (und nächste) Ideen, große Wünsche und klare Ziele in erfolgreiche Business-Praxis zu übersetzen, ohne das Wichtigste bei der ganzen Sache zu verlieren – den Spirit.

Stay happy – Teamspirit braucht Teamevents

Je größer ein Unternehmen, umso größer auch die Gefahr, dass dieser Spirit untergeht. Da machen wir uns gar nichts vor. Umso wichtiger ist es, dass wir dranbleiben und trotz großen Plänen für diese neuen Zwanziger unsere Kultur bewahren. Zu dieser Kultur gehören neben den feierlichen Jahreshighlights: Team-Offsite im Juni, Weihnachstfeier im Dezember und dotSource Geburtstag im Januar auch all die vielen klein(er)en Teamevents. Jedes Team ist einmal im Jahr dran, sozusagen. Und zwar im Doppelpack. Delivery mit Sales, CRM mit IT, Marketing mit HR – you name it. Das ist wichtig, denn bei fast 300 Kollegen kennt man eben nicht mehr jeden beim Namen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von dotSource GmbH (@dotsource_de) am Feb 27, 2019 um 3:12 PST

Sich kennenlernen, auch über die eigenen Teamgrenzen und -verantwortlichkeiten hinaus, gemeinsam was auf die Beine stellen, zusammen Spaß haben – das kommt gut an und das fühlt sich gut an. Freude nach Feierabend ist für uns ebenso wenig Widerspruch wie Freude an der Arbeit und am Arbeitsplatz zu guter Arbeitsleistung, sondern gehören für uns zusammen und bedingen einander.

Spaß ist also ein dotSource Grundsatz. Kein Witz 😉 Genauso wie: Teamplay, Flexibilität, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrgeiz, Qualität, Verantwortung, Proaktivität, Innovation, Professionalität, Aufgeschlossenheit, Kreativität, Fairness, Kommunikation, Sag Hallo, Weiterbildung, Pünktlichkeit, Manieren und Ordnung. Sie sind nicht einfach nur leere Worte, die unsere Valleywand schmücken. Sie sind unsere DNA. Wir sind unglaublich froh, dass es uns auch 2019 gelungen ist, diese an 66! neue Familienmitglieder weiterzugeben. Schön, dass ihr da seid 😉

Happy Family

Apropos Familie. 2019 fand nicht nur der zweite dotSource Familientag, sondern auch der erste Maustüröffnertag mit fast 500 kleinen und großen Besuchern statt. Und kaum drei Wochen später öffneten wir unsere Türen für den zweiten dotSource Hackathon erneut. dotSource ist irgendwie Zuhause. Das sehen nicht nur viele von uns sondern auch externe Besucher, und Juries so.

Ja, Ende des Jahres gab es tatsächlich nochmal einen Preis – den »i-work Business Award«, eine Auszeichnung der JenaWirtschaft und der Friedrich-Schiller-Universität Jena, bei der es eben genau um das geht, was die Zeilen heute und unseren Spirit im Allgemeinen ausmachen – das Miteinander und die Gesichter hinter den Kulissen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ein erfolgreiches 2019 mit solch einem ehrenvollen Preis abschließen konnten.

Wir freuen uns auf alles, was kommt und sind gespannt, was wir euch dann nächstes Jahr an dieser Stelle berichten können. Vorher gibt es natürlich einen ausführlichen Bericht über die dotSource Geburtstagsparty und 361 Tage voller Digital Business News, Trends, Insights UND jeder Menge Spaß 😊