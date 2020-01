Webinar »Digitale Intelligenz entwickeln und nutzen. Commerce-Trends 2020 für Handel und Industrie.« [Last Call]

Die Zukunft des Handels ist eine Zukunft voller Fragen: Was sind die Trends für Marken, Händler und Hersteller, um ihre Kundenbeziehungen zukunftsfähig zu gestalten? Haben Marken, die nicht auf Marktplätzen aktiv sind, die nicht mit großen Namen kooperieren, überhaupt noch eine Chance? Funktionieren Kundenansprache und Branding überhaupt noch ohne Social Media? Wie lässt sich das digitale Einkaufserlebnis verbessern?

Oder anders gefragt: »What will be the new black in retail«?

Ob Big Data, Connected Commerce oder Künstliche Intelligenz – Buzzwords antworten nur bedingt auf diese Fragen. Die Maßnahmen für die beste Digital-Commerce-Experience sind vielfältig und doch nur Momentaufnahmen. Doch genau auf diese Momente kommt es an. Sie bieten die Chance, aus Fans Neukunden und aus Bestandkunden treue Fans zu machen. Zeit, sich die Chancen im Jahr 2020 genauer anzuschauen und nach Antworten auf die Frage zu suchen, wie Marken, Händler und Hersteller ihr »new black« des Handels finden.

Digitale Intelligenz wird 2020 den Unterschied machen

Im Webinar »Digitale Intelligenz entwickeln und nutzen. Commerce-Trends 2020 für Handel und Industrie.« zeigt Luise Beyer, Digital Business Analyst bei dotSource, anhand von zahlreichen Use-Cases, welche Trends 2020 das Digital Business bestimmen und wie man sie für das eigene Geschäftsmodell nutzen kann.

Das Webinar geht unter anderem den folgenden Fragen auf den Grund:

Wie bringt man das emotionale, persönlich ergreifende Einkaufserlebnis in den digitalen Handel?

Muss Digitalisierung der Feind des stationären Handels sein?

Ist die Revolution um Künstliche Intelligenz längst vorbei?

Was brauchen Händler, um selbst als Plattform erfolgreich zu sein?

