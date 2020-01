Webinar »Salesforce Einstein Features for Sales in Spring ’20« [Last Call]

Im Webinar »Salesforce Einstein Features for Sales in Spring ’20« zeigen Sascha Turudija, CRM Consultant bei dotSource, und Sebastian Berndt, Digital Business Consultant bei dotSource, wie Vertriebsmitarbeiter mithilfe von Einstein Next Best Action, Einstein Opportunity Scoring und Einstein Engagement Scoring noch produktiver arbeiten können.

Salesforce Einstein – mit künstlicher Intelligenz zu mehr Vertriebserfolg

E-Mails beantworten, Kundendaten pflegen, Leads priorisieren – statt sich durch alltägliche Aufgaben zu quälen, sollten sich Vertriebsmitarbeiter doch eigentlich darauf konzentrieren, wie sie am besten mit ihren Kunden in Kontakt treten können.

Denn: Wie viel effizienter könnte das Vertriebsteam arbeiten, wenn im CRM-System direkt vorgeschlagen würde, welche Opportunity die höchste Chance auf einen Abschluss bietet und welcher Lead am ehesten konvertiert werden könnte?

Einstein, die künstliche Intelligenz von Salesforce, kann dem Vertriebsteam dabei helfen, Leads mit einem Score zu bewerten, Kontakte automatisch zu erstellen oder Opportunities schneller zum Abschluss zu bringen.

Wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserem Webinar »Salesforce Einstein Features for Sales in Spring '20«.

Zusätzlich gibt´s zahlreiche Insights und Neuheiten von der Dreamforce 2019.

