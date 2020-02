Digital-Marketing für mehr Sichtbarkeit in der Fashion-Welt: Wie LERROS ihre Onlinepräsenz erhöht und dabei Kosten senkt [Case Study]

Attraktivität liegt in den Augen des Betrachters. Das weiß auch, wer seinen Kleiderschrank ausmistet und sich bei manch älteren Stücken fragt, wie man das jemals so schön finden konnte, dass man dafür Geld ausgab.

Fashion-Brands stehen immer wieder vor dieser Herausforderung: Sie müssen etwas anbieten, das Kunden attraktiv finden und kaufen wollen. Doch zuvor müssen sie gerade im digitalen Zeitalter vielfältige Wege finden, um für ihre Kunden so sichtbar zu sein, dass sie überhaupt auf die Kollektion der Anbieter stoßen. Dieser Wettbewerb um Online-Sichtbarkeit ist in kaum einer Branche härter als in der Modeindustrie. Das weiß auch der renommierte deutsche Hersteller LERROS Moden GmbH aus Neuss in Nordrhein-Westfalen. Wie also hat die renommierte Bekleidungsmarke für Herrenmode es geschafft, ihre Sichtbarkeit im Netz deutlich und zugleich kosteneffizient zu erhöhen?

Digital-Marketing: Mehr Sichtbarkeit ohne explodierende Kosten

Mit dem Ziel, die eigene Markenpräsenz auf zahlreiche Kanäle auszuweiten und den Markenauftritt über die komplette Customer Journey hinweg zu optimieren, lässt sich LERROS seit 2015 professionell beraten. Neben der Steigerung ihrer Markenbekanntheit sollten die Maßnahmen auch die Verkaufszahlen und den Umsatz des herstellereigenen Onlineshops erhöhen.

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, arbeiteten dotSource und Fashionbrand eng zusammen und ergriffen nach einer Analyse des Status Quo intensive Maßnahmen, um die Kennzahlen zu verbessern.

Digital-Marketing: SEO und SEA lauten die Stichworte

Die Analyse ergab, dass LERROS vor allem im Bereich Search Engine Advertising Optimierungspotential hat. Online-Werbung, die zwar geschaltet wird, aber zu wenig Wirkung erzielt, kann teuer sein. Nach einem SEA-Consulting wurden entsprechend konkrete Maßnahmen zur SEA-Optimierung ergriffen.

Darüber hinaus wurden Maßnahmen zum effizienteren Produktdaten-Marketing in Angriff genommen und auch die Bereiche Display Advertising sowie Webanalyse kontinuierlich optimiert.

Digital-Marketing: Aufräumen ist die halbe Miete

Im Rahmen der Zusammenarbeit nahm sich das Digital-Marketing-Team der dotSource des Google Ad-Kontos an. Zunächst wurde ein professionelles Clean-up initiiert und im Anschluss ein Multichannel-Marketingtool implementiert.

Dank der Unterstützung im Digital-Marketing konnte die LERROS Moden GmbH ihre Sichtbarkeit im Netz wesentlich steigern und zugleich die Kosten-Umsatz-Relation maßgeblich verbessern.

Digital-Marketing-Insights: Case Study kostenlos zum Download anfordern!

Ihr wollt wissen, welche Maßnahmen dotSource gemeinsam mit LERROS ergriffen hat, um die Sichtbarkeit der Marke nicht nur nachhaltig zu erhöhen, sondern dabei auf lange Sicht auch die Kosten-Umsatz-Relation (KUR) zu verbessern? Das erfahrt ihr in der neuen Case Study Sichtbarkeit im Modehandel – dotSource unterstützt das Digitalmarketing von LERROS.