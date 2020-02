Highlights im Winter: Kein Schnee, dafür umso mehr Content

Mit der Premiere der »B2B Digital Masters Convention«, dem Abräumen des »i-work Business Award«, dem Andruck des Trendbuch 2020 und viel Vorarbeit für das kommende Jahr, haben wir in den letzten beiden Monaten des Jahres 2019 nochmal alles gegeben. Und auch im ersten Monat des neuen Jahrzehnts hatten wir schon viel vor. Es war zwar immernoch noch kein Schnee in Sicht, dafür aber Geburtstag über Geburtstag und welche Trends uns 2020 erwarten.

Highlights im November: B2B Digital Masters Convention

Ganz nach dem Motto »Digital is the new Normal« war das Ziel, B2B-Unternehmen aller Art, echte Praxis-Insights, die realen Probleme und Herausforderungen der B2B-Branche näher zu bringen. Ob Diskussionen zum Thema Customer Centricity, Vorträge zur Customer Journey, Digitalisierung im B2B oder was die Zukunft des Business to Business noch alles bereithält.

Über zwei Tage hinweg hatte man also genügend Möglichkeiten, um sich mit Praktikern und Entscheidern aus der Welt des Digital B2B auszutauschen und zu vernetzen.

Und genau dafür steht die »B2B Digital Masters Convention«. Das ganze seht ihr hier:

Highlights im Dezember: It’s Christmastime

»i-work Business Award«

Der jährliche Wettbewerb der JenaWirtschaft und Friedrich-Schiller-Universität ist an Unternehmen in Jena und der Region gerichtet, die mit innovativen Konzepten und Maßnahmen die interkulturelle Öffnung vorantreiben.

Unser Know-how und Engagement überzeugt nicht nur unsere Kunden, sondern auch die Jury des »i-work Business Award« 2019.

» Als Jenaer Unternehmen lieben wir seit nunmehr 13 Jahren das an der Lichtstadt, was sie ausmacht: Ihre Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit. Wir möchten dazu beitragen, dass das auch so bleibt. […] Wir fokussieren uns auf die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter – national wie international, um durch sie und deren Empfehlungen an weitere, gut ausgebildete Mitarbeiter zu gelangen. Wir punkten mit Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, mit einer besonderen Arbeitsatmosphäre und toleranten, weltoffenen und neugierigen Kollegen. «

dotSource geht feierlich in die Weihnachtszeit

Der Dezember steht aber vor allem mit einem bestimmten Ereignis in Verbindung: Weihnachten. Da kamen wir auch nicht drumherum, jemanden bestimmtes zu uns einzuladen. Mit langem weißem Bart, rotem Mantel und Mütze, kam er mit seinem Schlitten trotz fehlendem Schnee auch zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier. In der einen Hand die Rute und in der anderen einen riesigen Beutel.

So wie es sich gehört, gab es vor der Bescherung natürlich ein kleines Ständchen. Gedicht oder Schauspiel war dabei egal, aber enttäuscht haben wir ihn zum Glück nicht.

Highlights im Januar: Neues Jahr, neues Glück

Der Januar ist schon wieder vorbei und man könnte meinen, in einem Monat kann nicht so viel passieren. Aber dem können wir nur widersprechen, denn hier war ne ganze Menge los … You can‘t stop a running system.

Gleich zu Beginn des Jahres stand nicht nur ein, sondern gleich zwei Geburtstage an. dotSource wie auch der Handelskraft Blog wurden ein Jahr älter.

Handelskraft wird Teenie

Am 03.01.2020 war es soweit: Unser Blog wurde 13 Jahre alt. Was unser »Teenager« 2019 alles erreicht hat, könnt ihr in unserem Jahresrückblick nochmal zusammengefasst nachlesen.

Natürlich gab es zur Feier des Tages auch einen Handelskraft-Geburtstagsartikel, der euch nochmal die Anfänge unseres Digital-Business-Blogs und darüber hinaus den jetzigen Stand mit euren beliebtesten Artikeln vorstellt.

Aber das ist nicht alles, denn es gibt noch ein Geburtstagskind im Januar:

dotSource wird 14. Jahre alt

Richtig gehört! Im Jahr 2006 angefangen, sind es nun schon 14 Jahre, in der dotSource sich zum Big Player der Jenaer Digitalbranche entwickelt hat.

Mehr noch, zu einer jungen Großfamilie, die immer weiterwächst. Umso schöner, wenn alle zusammenkommen und das auch gebührend gefeiert werden kann.

Auch Kunden, Partner, Branchenkollegen und Freunde zelbrierten mit uns diesen großen Tag und eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre der dotSource Geschichte. Unter anderem folgten der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee & Oberbürgermeister der Stadt Jena Thomas Nietzsche unserem Ruf in die dotSource Agenturflächen.

Was zur Party anlässlich des 14. Agenturgeburtstags noch so los war, seht ihr hier:



Essen, Trinken, Fotobox, den Dancefloor rocken, Kicker spielen und im Retro-Games-Space in Nostalgie verfallen, was will man mehr?! Danke für diesen wundervollen Abend!

Trendbuch Handelskraft 2020 »Digitale Intelligenz«

Auch dieses Jahr haben wir wieder all unser Herzblut, Know-how und Kreativität in das nunmehr achte Trendbuch gesteckt. Der Winter scheint etwas müde zu sein, wir geben dafür alles.

Im Trendbuch Handelskraft 2020 »Digitale Intelligenz« findet ihr aktuelle Entwicklungen und Best Practices, unter anderem, zu KI, Modern-Work, Plattform-Business, B2B, IT, Future Retail sowie das bewährte Zahlen & Fakten Kapitel. Das Trendbuch steht exklusiv für Händler, Hersteller und Verlage zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Highlights im Winter: Top 10 Handelskraft-Artikel von November – Januar

Die von euch am meisten gelesenen Artikel der vergangenen drei Monate wollen wir euch natürlich auch dieses mal nicht vorenthalten:

Highlights 2020 – seid gespannt:

Wenn euch das Trendbuch »Digitale Intelligenz« noch nicht genug war, dann kommt am 19. März 2020 zur Handelskraft Konferenz in die Wagenhallen Stuttgart. Auf der #HK20STR erlebt ihr echtes Know-how, reale Herausforderungen und bewährte Lösungsansätze von Menschen, die die Dinge, über die sie sprechen, auch tatsächlich umsetzen.

Ob Innovationsmanagement, E-Commerce, Internationalisierung, CRM, User-Experience, PIM, Content-Commerce oder Digitalmarketing – eure Themen sind auch unsere.

Sichert euch jetzt hier euer Ticket für die Handelskraft Konferenz 2020 in den Wagenhallen Stuttgart.