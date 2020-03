»Content & Collaboration meistern – Einblick in die Omnichannel-Exzellenz führender Unternehmen« [Webinar]

Ob im Multi-, Cross- oder Omnichannel, jeder kennt die Herausforderung den hohen Ansprüchen der Kunden zu entsprechen und deren Verhalten zu verstehen. Meist stehen sich aber die Unternehmen mit veralteten Prozessen und Technologien oder falschen Plattformen und Lösungsansätzen selbst im Weg. Dabei spielen die Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Kanälen, Digitalkompetenz und die richtigen Systeme und deren technische Umsetzung eine so wichtige Rolle.

Also was tun, wenn das eigene Unternehmen nicht mehr den Anforderungen entspricht? Am besten man lässt sich von anderen inspirieren:

Im Webinar »Content & Collaboration meistern – Einblick in die Omnichannel-Exzellenz führender Unternehmen« zeigt Michael Sahlender, Chief Business Officer bei CELUM Deutschland GmbH, anhand von Best Practices, wie Content kanalübergreifend einheitlich gemanaged werden kann und die Zusammenarbeit daran möglichst agil sowie effizient erfolgt.

Content & Collaboration meistern mit Best Practices von Weltmarktführern

Einzigartige Content-Experiences im Shop machen sich schnell durch mehr Conversions bemerkbar. Das zeigen auch die Best Practices von Weltmarktführern, die im Webinar »Content & Collaboration meistern – Einblick in die Omnichannel-Exzellenz führender Unternehmen« vorgestellt werden.

Hinzu kommen konkrete Herangehensweisen für das eigene Unternehmen. Wir zeigen euch unter anderem:

Wie man der Ursache von Problemen rund um Content und Zusammenarbeit auf den Grund geht

Wie man aus dem Silo-Denken ausbrechen und besser kollaborativ arbeiten kann

Warum ein Best-of-Breed-Ansatz die einzig sinnvolle Alternative ist

Jetzt kostenlos zum Webinar am 31.03.2020 anmelden! Alle Infos gibt’s hier!