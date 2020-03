Digital. Business. Talk. #006 mit Jakub Santur: Relevant. Emotional. Personalisiert. Content Management now and then

Digital.Business.Talk. die Sechste! In dieser Folge unterhalte ich mich mit Jakub Santur von eSpirit.

In Folge »006: Relevant. Emotional. Personalisiert. Content-Management 2020.« rekonstruieren wir die Entwicklung von Content-Management-Systemen in der vergangenen Zeit und blicken nicht nur zurück, sondern auch nach vorn, um zu klären, wie sich Content Management auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln könnte. Außerdem zeigen wir, was heute in Zeiten der Personalisierung alles möglich ist und wer den größten Gewinn aus diesen Systemen erzielen kann.



Digital Business Talk: Content über Content, worum geht’s?

Im Vergleich wird das hauseigene Content-Management-System von eSpirit vorgestellt und geklärt, für wen diese Systeme einen größeren Mehrwert haben, ob Redakteur oder Marketer, Retail oder B2B.

Darum gehts:

Wie hat sich Content Management in den letzten Jahren verändert?

Was bedeutet Web-Content-Management und was ist anders als damals?

Wer macht Personalisierung und welche Möglichkeiten gibt es?

Wie positioniert sich ein Enterprise-Commerce-Management-System im Hinblick auf die Art der Zusammenarbeit sowie die verschiedenen Aspekte aus Shop, Content, Inspiration, Relevanz und Performance?

Wo liegen die größten Benefits im Unternehmen? Bei den Redakteuren oder den Marketern? Und wer sind die Heavy-User?

Wie wird sich Content Management in den nächsten Jahren entwickeln?

Was wird das Standardlevel eines Unternehmens im Rahmen des digitalen Handels sein, das ein Unternehmen leisten muss?

Digital Business Talk: Relevant. Emotional. Personalisiert. Content-Management 2020. Mit Jakub Santur.

