Digitale Weiterbildung digital – DBS goes online

Die Handelskraft Konferenz hat es uns diese Woche erfolgreich vorgemacht, Digitale Intelligenz ist keine Frage der Location. Gleiches gilt für digitale Kompetenz und die Digital Business School.

Deshalb startet am Montag, wie geplant, der nächste Seminarblock der DBS für unsere Teilnehmer zum Thema Digital-Marketing. Aus gegebenem Anlass findet dieser aber nicht als Präsenzveranstaltung vor Ort, sondern zum ersten Mal remote statt.

Eine Premiere, wie so vieles in Zeiten wie diesen.

Digitale Interaktion – Geht das überhaupt?

Natürlich gibt es im ersten Moment einige Bedenken, ein Seminar, das sich vor allem durch Interaktion und Kommunikation der Teilnehmer und Experten auszeichnet, von jetzt auf gleich online stattfinden zu lassen.

Wie lässt sich das technisch umsetzen? Kann man online überhaupt richtig interagieren und kommunizieren? Wie lässt sich Design-Thinking mit Wänden voller bunter Post-its ins digitale übertragen? Und ganz essenziell: Sind die Teilnehmer angemessen ausgestattet und im Besitz einer stabilen und schnellen Internetverbindung?

Das sind nur ein paar der Fragen und Probleme, die im ersten Moment eher dafür sprechen, die Weiterbildungen fürs erste komplett abzusagen – nicht für uns.

Auch für uns steht eure Gesundheit zu jeder Zeit an erster Stelle. Fakt ist aber auch, dass uns die aktuelle Situation noch einige Zeit erhalten bleiben wird und wir lernen müssen, damit umzugehen.

Digital Business School goes online – Die Chance nutzen

Daher ist es für uns auch keine Lösung, die Weiterbildungen auf Eis zu legen. Wir schreiben und sprechen so oft von Agilität und Flexibilität, hier auf dem Blog, im Trendbuch, den Whitepapern und Success Stories oder aber unseren Videos. Wir leben Agilität und Flexibilität in unseren Projekten, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern. Beste Voraussetzungen also, um nun – erst recht – agil, flexibel, kreativ und mutig auf diese außergewöhnliche Situation zu reagieren.

Wir sehen auch hier eine Chance, für uns gemeinsam mit den Teilnehmern ganz neue Wege zu gehen, neue Formen der Weiterbildung und remote Interaktion auszuprobieren.

Wir sind uns sicher, dass wir von der Digital Business School in der Digital Edition in jedem Fall eine Menge an Erfahrungen sammeln können und für all die Herausforderungen, die wohl auf uns zukommen, kreative Lösungen finden werden.

Digital Business School goes online – Bist du dabei?

Mit den Zertifizierungskursen »E-Commerce Manager« und »Digital Transformation Architect« sowie individuellen Weiterbildungsformaten unterstützen wir Unternehmen dabei, Digitalkompetenz aufzubauen und die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu entwickeln, um den Herausforderungen der Digitalisierung mit qualifiziertem Personal zu begegnen.

Die nächste Seminarreihe 2020/2021 startet am 23.09.2020. Die Anmeldung und mehr Informationen zu den Weiterbildungsangeboten der Digital Business School findest du hier.