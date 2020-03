Safe and Sound – Digitale Intelligenz ist keine Frage der Location, eure Gesundheit schon! #HK20STR findet online statt

Digital Business is People Business. Wir sagen es ja immer wieder. Und weil wir das auch so meinen, tun wir alles dafür, um unsere People – unsere Mitarbeiter, Kunden, Partner, Speaker und Handelskraft Teilnehmer nicht nur glücklich zu machen, sondern – in Zeiten wie diesen – auch fit zu halten und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Wir haben euch den Trainingsplan für Digitale Intelligenz versprochen und den bekommt ihr auch. Safe and Sound in der Handelskraft 2020 Online Edition!

Safe and Sound: Handelskraft Online Edition

Agil? Flexibel? Sind wir.

Gut so, denn nicht alles liegt in unserer Hand. Was wir draus machen, schon. Die Verbreitung von Corona lässt aktuell nicht nach, ebenso wenig wie die Medienmaschinerie drumherum. Panik(mache) ist aus unserer Sicht, nach wie vor, fehl am Platz.

Eine Sensibilisierung gegenüber des Themas inklusive entsprechender Sicherheitsmaßnahmen unterschreiben und unternehmen auch wir. Nicht nur für und mit unseren Teams innerhalb unserer Agenturflächen in Jena, Leipzig, Dresden und Berlin, sondern auch für euch, die sich wie wir schon auf das Handelskraft Konferenz Jubiläum 2020 gefreut haben.

Und es gibt viele gute Nachrichten: Die #HK20STR findet statt, zum geplanten Termin am 19. März. Aber weder wir noch ihr müsst dafür nach Stuttgart reisen. Wir treffen uns online, feilen gemeinsam an eurem Trainingsplan für Digitale Intelligenz und feiern die Premiere der Handelskraft Online Edition.

Safe and Sound: HK20STR-Agenda-Update

Noch eine gute Nachricht: An Keynotes, Sessions und Speakern ändert sich nichts. Nur im Rahmenprogramm und Ablauf gibt es Updates, die ihr hier checken könnt.

Ihr habt noch Fragen rund um das Konferenz-Update? Meldet euch gerne bei uns. Ob via Mail oder Call – wir sind für euch da.

Safe and Sound: Take Part. Connect. Level Up.

Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit spannenden Insights, echtem Know-how und bewährten Lösungsansätzen! Aber vor allem freuen wir uns auf euch!

Seid dabei und meldet euch hier für die Handelskraft 2020 Online Edition an.