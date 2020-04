New Work 2.0? Challenge accepted, Corona! [Video]

Wer? Wie? Was? dotSource. Gemeinsam. Stark.

Wieso? Weshalb? Warum? Wissen wir …

Challenge accepted, Corona! Und es ist ja nicht nur eine. Viele Herausforderungen kommen seit gut sieben Wochen auf uns zu. Als Mitarbeiter, als Teamkollegen, als Eltern, Singles, Studenten – you name it.

Aber: Die Stimmung ist gut, der Zusammenhalt stärker, denn je. Und das liegt zu einem sehr großen Teil auch daran, wie wir von Anfang an seitens GF und dem extra eingeführten Krisenstab abgeholt, aufgeklärt und unterstützt werden. Big up an dieser Stelle noch einmal für die 1A Vorbereitung, die Transparenz und vor allem die Menschlichkeit, die hier konsequent an den Tag gelegt werden.

Challenge accepted: Und zwar so!

Klar, vermissen wir ein volles, lebendiges Europa und Amerika – unsere Agenturflächen im Herzen von Jena. Die Altbauwohnung an der Spree, alias das Berliner Office, Besuche am Leipziger Standort oder die Chance, unsere neuen Flächen in Dresden gebührend einzuweihen.

Uns fehlt der spontane Kaffeeklatsch, genauso wie das volle Valley am Mittag. Die vielen Afterwork-Sessions – vor allem die spontanen 😉 – die Teamevents und ja: auch das bunte Treiben in den Büros.

Doch jammern nützt nichts. Das Beste draus machen, gilt. Können wir. Machen wir. Wie wir das machen, erzählt euch heute Christian:

Remote-Business läuft bei uns. Nicht erst seit Corona. Aber seit Corona noch ne Nummer besser. Wir sagen’s ja immer wieder: Chance in jeder Krise. Auch für euch.

Challenge accepted: Und bei euch so?

Unsere Erfahrungen mit Remote-Work, –Events und –Bildung haben wir ins neue Best Practice Whitapaper: »Remote-Business« gepackt. Hier findet ihr konkrete Tipps, wie ihr eure Projekte erfolgreich remote umsetzen könnt. Nicht nur in Krisenzeiten, sondern langfristig.

Wir hoffen, ihr kommt alle gut durch diese Zeit. Nutzt diese Zeitenwende. Bleibt gesund und positiv!