Eventmanagement und -Hosting digital – Online ist das neue Offline

Zusammenarbeit, Bildung, aber auch Eventmanagement und -hosting stellt Unternehmen in Zeiten von Social Distancing vor ganz neue Herausforderungen. Wer digital (immer) noch nicht gut aufgestellt ist, kann nicht spontan und flexibel auf die Zeitenwende reagieren. Veranstaltungen deswegen einfach absagen? Muss nicht sein! Mehr denn je kommt es jetzt darauf an, neue Wege zu gehen, umzudenken und schnell auf remote umzustellen. Sei es nun in der Zusammenarbeit, der Schulung von Mitarbeitern oder bei Events.

Die Tools und die Möglichkeiten, diese neuen Wege zu gehen, sind dabei gar nicht so neu. Neu ist in erster Linie der Leidensdruck, der Unternehmen förmlich dazu zwingt, das digitale Repertoire endlich zu nutzen. Wie aber muss Event-Management und Event-Hosting COVID-19.0 aussehen, um aus funktionierenden analogen Prozessen (noch besser) funktionierende digitale Prozesse zu machen?

Eventmanagement und -Hosting digital – Erfolgsfaktoren online übersetzen

Wie immer gilt: Man sollte aus der Nutzerperspektive denken. In diesem Zusammenhang ist eine Zielgruppenanalyse sinnvoll. Das heißt: Reflektieren, welche Dinge bislang analog Erfolg hatten und wie man diese nicht online kopiert, sondern die Experience übersetzt.

Ein Beispiel: Bei Real-Life-Events tragen die Besucher für gewöhnlich Badges mit Namen und Firmen- oder Institutionszugehörigkeit. Dieses Erkennungsmerkmal fällt online weg. Sich allein im Homeoffice ein Namensschild anzustecken, wäre absurd. Trotzdem wollen Teilnehmer wissen, mit wem sie es zu tun haben, wer welche Frage im Chat stellt und wo welche Potenziale lauern. Wie lässt sich das digital abbilden? Indem man Informationen wie Name, Position und Firma zum Beispiel in den Login des Events packt. Klingt nach einer Kleinigkeit? Das stimmt, aber auch bei einem digitalen Event kommen jede Menge Kleinigkeiten zusammen.

Eventmanagement und -Hosting digital – Inspiration suchen

Zudem ist es immer sinnvoll sich von erfolgreichen Online-Events inspirieren zu lassen (und dabei gleichzeitig noch spannenden Vorträgen zu lauschen).

Handelskraft Konferenz 2020

Die Handelskraft Konferenz 2020, ursprünglich als Offline-Events vorgesehen, die über ein Jahr lang geplant und vorbereitet wurde, musste aufgrund der derzeitigen Umstände innerhalb kürzester Zeit von Stuttgart in den digitalen Raum verlegt werden.

Mithilfe des Tools Zoom, kreativen Mitarbeitern, aufgeschlossenen Referenten und einer großen Portion Spontanität, gelang es uns innerhalb von nur 16 Tagen die Konferenz komplett auf online umzustellen und trotz der Umstände stattfinden zu lassen. Die Vorträge unserer Speaker wurden im Webinar-Stil mit Chatfunktion und integrierten Umfragen abgehalten und für das Networking gab es virtuelle Meet-the-Speaker-Räume.

Ein umfassendes Recap der #HK20STR und unsere wichtigsten Learnings gibt’s hier.

E-Commerce-Week 2020

Die E-Commerce-Week war bereits vor Corona-Zeiten eine reine Online Konferenz. Beste Voraussetzungen also, um sich inspirieren zu lassen. Sie findet in diesem Jahr vom 04. bis 08. Mai statt und versorgt Besucher mit Input zu Shop-Software, Conversion Optimierung, Marktplätzen, CRM und vielem mehr – bequem von überall per Online-Übertragung.

Am 04. Mai ist Luise Beyer, Digital Business Analyst bei dotSource, als Speaker mit dabei und gibt spannende Einblicke zum Thema: »Digitale Intelligenz entwickeln und nutzen: Commerce-Trends 2020 für Handel und Industrie«.

Dabei sein lohnt sich also gleich doppelt: Zum einen um sich von Commerce-Trends inspirieren zu lassen, zum anderen um sich die ein oder anderen Best Practices für das eigene Online-Event mitzunehmen. Und das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Über diesen Link könnt ihr euch kostenfreie Tickets sichern.

Eventmanagement und -Hosting digital – Tipps und Best Practices im neuen Whitepaper

Ihr habt ein Event geplant, wollt es aber nicht absagen, sondern lieber online umsetzen?

In unserem brandneuen Whitepaper »Remote-Business« findet ihr noch mehr Best Practices sowie zehn Tipps für euer erfolgreiches Online-Event.

Zudem geben wir einen Überblick der verschiedenen Tools, die euch bei der Umsetzung eures Events unterstützen können.