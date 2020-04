Lost in Homeoffice [Netzfund]

Unendliche Weiten… zwischen dir und deinem Büro. Zuhause ist nicht nur die Geräuschkulisse eine vollkommen andere, sondern es lauern auch an jeder Ecke Gefahren und Ablenkungen, die dich auf deiner Reise zur vollkommenen Konzentration von deinem Weg abbringen könnten. Dabei möchte man doch nur eines: wieder ins Büro zurück, um konzentriert seine Arbeit zu erledigen und danach wieder Zeit für die Liebsten zu haben. Aber doch nicht dieses Chaos aus Arbeit, Unterbrechung, Arbeit, Unterbrechung, … Oder?

Zurzeit hat man eh keine andere Wahl als dieses Chaos zu ertragen. Aber es gibt jetzt für all die, die sich nach dem Büroalltag sehnen, eine Lösung. Nein! Doch! – Ohh.



Lost in Homeoffice – I miss the Office

Vorbei am Planeten »Eheliche Pflichten« und durch den Asteroidengürtel »Hausarbeiten« hindurch. Schnell das gefürchtete Homeoffice-Monster besiegt, auch bekannt als »Ablenkungen«, und da ist es – das Büro. Doch was ist das? Das Schwarze Loch »K.I.N.D.E.R.« braucht jetzt die volle Aufmerksamkeit und zieht einen zurück in den Alltag.

Was nun? Kopfhörer auf und die Webseite von »I Miss The Office« einschalten! Ganz nach dem Motto: »Close your eyes and imagine you’re in the office«, kannst du jetzt in dieser Bürosimulation herumdrücken und hörst die natürlichen Geräusche des Büroalltags. Als wärst du mittendrin!

Ob es nun der bewegte Stuhl, die Tischtennisspielenden oder schmatzenden Kollegen, Druckergeräusche oder einfach das Telefon ist. Es reicht sogar aus, die Seite einfach nur geöffnet zu haben, es werden dann zufällig ausgewählte Geräusche abgespielt.

Für jeden ist also etwas dabei, finde selbst heraus, welche Sounds noch zu finden sind und stell dir vor wieder im Officespace zu sein!