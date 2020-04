Remote-Business: Best Practices für Remote-Work, -Events und -Bildung [Neues Whitepaper]

Die Welt steht Kopf wegen etwas, das man nur unter dem Mikroskop sehen kann. In der Arbeitswelt allerdings beschleunigt Covid-19 Veränderungen, die schon lange vor der Pandemie einsetzten – und die sich auch nicht zurückdrehen lassen werden, wenn die globalen Gefahren dieses Erregers ausgestanden sind.

So schrecklich der Anlass, so innovativ die Ursachen dafür, dass Millionen Menschen weltweit nun in vielen, keineswegs allen, Branchen überhaupt noch produktiv zusammenarbeiten können, während sie sich physisch voneinander isolieren.

Das ist nur möglich, weil digitale Strukturen Remote-Business Real Business werden lassen. Das brandneue Whitepaper »Remote-Business: Best Practices für Remote-Work, -Events und -Bildung« zeigt anhand:

wie starken Teams im Bereich Business, Events und Bildung Großes gelingen kann. Es beleuchtet sowohl technische Bereiche als auch ideelle Aspekte des neuen

Arbeitens. Denn wenn die digitale Zusammenarbeit gelingen soll, kommt es dabei auf das richtige Mindset genauso an wie auf die richtigen Tools.

Remote-Business: Online ist das neue Offline

Ob für die Zeit einer Improvisationsphase oder für fundierten, nachhaltigen Wandel: Die Beschäftigung mit Aspekten des Remote-Business lohnt – von der formalen Organisation über die passende Software bis hin zur Transformation des Mindsets und des Managements. Denn auch nach Corona wird nichts mehr sein wie vorher.

Die Frage analog oder digital wird in Zukunft mit sowohl als auch beantwortet: Gearbeitet wird sowohl im Büro als auch im Homeoffice, Veranstaltungen finden sowohl analog als auch mit digitalen Partizipationsmöglichkeiten statt, Wissensvermittlung erfolgt durch Blended Learning, der Kombination aus Präsenz- und Digitalphasen.

Ob Remote-Work, -Events oder -Bildung: Das Whitepaper bietet zu jedem Business-Bereich Best-Practice-Insights, die mit wertvollen Tipps und Benefits abschließen. Unter anderem erwarten euch dabei folgende Schwerpunkte:

Remote-Business: Best Practices für eure Online-Projekte

