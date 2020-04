Remote-Business: Events und Workshops online abbilden [5 Lesetipps]

Die Corona-Krise zwingt uns flexibel und agil auf neue Gegebenheiten zu reagieren. Da vieles schlicht und einfach in der aktuellen Situation nicht mehr möglich ist, müssen neue Lösungen her. Und ja klar, oft ist der erste Gedanke »Wie soll das gehen?« oder »Das kann man doch nicht digital abbilden.« Doch unsere Erfahrungen der letzten Wochen haben uns gezeigt, dass wir sehr wohl Lösungen für die neuen Gegebenheiten finden können, denn wenn wir nur müssen, lässt uns unsere Kreativität und Flexibilität schon nicht im Stich.

Für Homeoffice nutzen wir Kollaborationstools und Meetings sind durch Videokonferenzen auch gar kein Problem. Hart getroffen von der Krise und den allgegenwärtigen Kontaktbeschränkungen sind vor allem auch Veranstaltungen, die in den letzten Wochen und wohl auch noch für die nächsten Monate gecancelt werden mussten und müssen. Veranstalter sind also auch gezwungen, neue Lösungen zu finden und umzusetzen, wie etwa aus Offline einfach Online-Events zu machen.

Remote-Business: Online-Events

Doch es gibt einige Herausforderungen, Events online stattfinden zu lassen. Wie schafft man es, elementare Bestandteile einer Konferenz, wie Networking und Erfahrungsaustausch ins Digitale zu übertragen?

Bei der diesjährigen Handelskraft Konferenz, die eigentlich am 19. März in Stuttgart stattfinden sollten konnten wir das selbst erleben und wertvolle Erfahrungen sammeln. In nur knapp zwei Wochen haben wir aus der Offline- eine Online-Konferenz gemacht. Die Vorträge unserer Speaker wurden im Webinar Stil mit Chatfunktion und integrierten Umfragen abgehalten und für das Networking gab es virtuelle Meet-the-Speaker-Räume. Das Feedback für dieses neue Format war durchweg positiv.

Für die erfolgreiche Durchführung von Online-Events und Remote-Workshops ist natürlich der Einsatz der richtigen Tools ein entscheidender Faktor. Die wöchentlichen Downloadzahlen von Business Apps legten etwa gegenüber 2019 um bis zu 90 Prozent zu. Vor allem Microsoft Teams, Zoom und Google Hangout waren die Download Gewinner der Krise. Auch wir entschieden uns für das Tool Zoom für die Premiere der Handelskraft Online Edition.

Remote-Business: Zoom vs. MS Teams

Zwischen 22. Februar und 22. März sind die Downloads für die Video-Konferenz Online-Meeting Plattform Zoom gar um 1.270 Prozent gestiegen. Der Boom der verschiedenen Tools hat den Wettbewerb zwischen den Anbietern verschärft, die um die neuen Nutzer buhlen.

Gerade am Anfang sind die Nutzer noch wechselwillig und beurteilen die Qualität und Schwächen der Lösungen intensiv. Doch auch die Anbieter bewegen sich schnell und entwickeln neuen Funktionen.

Als Antwort an den Konkurrenten Zoom hat Microsoft seine Lösung für Online-Events mit dem Namen Teams Live Events aufgebohrt, sodass nun bis zu 100.000 Teilnehmern möglich sind. Den Spruch »Konkurrenz belebt das Geschäft« können wir da nur unterschreiben, denn über neue Features freuen wir uns ja alle.

Remote-Business: Workshops mit Microsoft Teams & Whiteboard App

Workshops vor Ort mit Kunden oder Kollegen sind zu Corona Zeiten logischerweise auch nicht möglich. Wird also nix mit Post-Ist an den Wänden und bemalten Surface-Hubs.

Doch, es gibt auch hier Alternativen, um diesen Use-Case digital abzubilden. Zum Beispiel: Microsoft Teams in Verbindung mit der Whiteboard App des Anbieters.

Am digitalen Whiteboard können gemeinsam Ideen entworfen und weiterentwickelt werden. Die sprachliche und visuelle Kommunikation läuft über Teams ab. Also alles gar kein Problem, oder?

Im Recording zum Webinar »Durchführung von Remote-Workshops mit MS Teams & Whiteboard« erfährst du mehr darüber.

Mehr über NewWork und digitale Tools erfahrt ihr auch im Trendbuch Handelskraft 2020 »Digitale Intelligenz«.

