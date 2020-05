Internetagentur-Ranking 2020: dotSource unter den Top-10 der deutschen E-Commerce-Agenturen [In eigener Sache]

Was für ein Wochenstart: Die Ergebnisse das diesjährigen Internetagentur-Rankings des BVDW wurden veröffentlicht und spiegeln einmal mehr die positiven Effekte unseres Teamspirits und der harten Arbeit der letzten Jahre wider: Im Gesamtvergleich können wir uns über Platz 21 freuen. Im für uns bedeutendsten Subranking »Plattformen, E-Commerce und Services« haben wir es in diesem Jahr sogar in die Top-10, genauer gesagt auf Platz neun, geschafft. Die beste Platzierung, die wir bisher erreichen konnten!

Internetagentur-Ranking 2020: Wachstum durch Teamspirit

Wir sind stolz, in den letzten Jahren so viel geschafft zu haben. Das haben wir nicht zuletzt dem unglaublichen Teamspirit unserer Agentur zu verdanken, dem auch das Wachstum auf mehr als 300 Mitarbeiter keinen Abbruch getan hat. Gemeinsam haben die Mitarbeiter in unseren Projektteams in Jena, Leipzig, Berlin und Dresden für glückliche und zufriedene Kunden gesorgt.

Und dank der zahlreichen Projekte, die wir für unsere Neu- und Stammkunden umgesetzt haben, konnten wir uns auch im Subranking »Schnellstwachsende ab 2,5 Mio. Umsatz« den zwölften Platz sichern und zählen damit zu einer der wachstumsstärksten Agenturen im diesjährigen Ranking.

Dabei sind wir besonders stolz, organisch und aus eigener Kraft gewachsen zu sein, sagt dotSource-Gründer Christian Otto Grötsch:

» dotSource hat sich inzwischen zu einer der Top-Digitalagenturen im Enterprise-Bereich entwickelt. Seit der Gründung sind wir organisch und aus eigener Kraft von drei auf mittlerweile über 300 Mitarbeiter an vier Standorten angewachsen. Dieses Wachstum wurde durch das Vertrauen unserer Kunden ermöglicht und zeigt den Erfolg unserer auf langfristiges kontinuierliches Wachstum angelegten Strategie. Mit diesem Wissen und einer positiven Einstellung wollen wir auch 2020 als schlagkräftige Einheit komplexe Projekte stemmen, Kunden glücklich machen und gestärkt aus diesem Krisenjahr hervorgehen. «

Internetagentur-Ranking 2020: Gemeinsam weiterwachsen

Doch natürlich wollen wir uns auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen und auch in diesem Jahr weiterwachsen. Das bedeutet für uns: Neue Mitarbeiter, die unseren Teamspirit leben, neue Partner, mit denen wir gemeinsam wachsen und neue Leistungsbereiche, um unsere Kunden noch umfassender in der Digitalisierung unterstützen zu können.

Willst du uns beim weiteren Wachstum unterstützten? Dann bewirb dich jetzt!