»Service is the new Sales Channel« [Salesforce Meet-up #3]

Die richtige Digitalstrategie ist heutzutage das A und O des Unternehmenserfolges. Damit der Vertrieb die stetig wachsenden Kundenanforderungen meistern kann, bedarf es flexibler Strukturen und Services. Und damit (Neu-)Kunden und Partner positive Nutzerfahrung machen, müssen Sales und Service immer mehr zusammenwachsen. So verwundert es nicht, dass in immer mehr Unternehmen die Tätigkeiten, Zuständigkeiten und Prozesse von Sales und Service verschmelzen.

In unserer Online-Meet-up-Reihe sprechen wir deshalb gemeinsam mit unserem Partner Salesforce über die Entwicklungen der Bereiche Service, Marketing, Sales und Commerce im B2B und B2C. Ein Hauptaugenmerkt liegt dabei darauf, wie digitale Vertriebswege schnell, produktiv und nachhaltig auf einer Salesforce Plattform ausgebaut werden können.

Im Meet-up #3 »Service is the new Sales Channel« zeigen Thomas Böhme, Partner Manager bei dotSource GmbH, Florian Leiler, Strategic Account Executive bei Salesforce Germany GmbH, und Stefan Möhler, Staff Technical Product Manager bei INNIO Jenbacher GmbH & CO OG, wie die Integration der Salesforce Service Cloud die Service-Prozesse entsprechend der steigenden Kundenerwartungen optimiert.

Service is the new Sales Channel – INNIO Insights

In unserem ersten und zweiten Meet-up sind wir bereits auf die B2B Commerce Cloud und Marketing Cloud von Salesforce eingegangen, um zu erklären, wie man einen 360-Grad-Sicht auf alle Kundeninteraktionen erhält und so wirkungsvolles Cross-Channel-Marketing nachhaltig in das eigene Unternehmen integriert, statt kurzfristig auf einen Trend aufzuspringen.

Im dritten Meet-up »Service is the new Sales Channel« unserer Serie werden wir nun einen Blick auf ein Kundenprojekt mit der Service Cloud von Salesforce werfen. Die Speaker werden näher auf die Gründe, Herausforderungen und Lösungen eingehen und ihre Erfahrungen teilen, wie sich CRM-Projekte erfolgreich umsetzen und der Service-Anspruch der Kunden dadurch nachhaltig erfüllt oder gar übertroffen werden kann.

Im Meet-up #3 erfahrt ihr nicht nur, wie Projekte mittels der Salesforce Service Cloud umgesetzt werden, sondern auch, wie Service-Prozesse entsprechend der steigenden Kundenerwartungen optimiert werden.

