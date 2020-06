B2B Digital Masters Convention 2020 – Jetzt-Early-Bird-Tickets sichern!

Digital ist Normal. Das wird zunehmend auch Händlern, Herstellern und Dienstleistern aus dem B2B-Sektor klar – sie verlagern ihre Verkaufsaktivitäten immer mehr in den digitalen Raum.

Doch das allein ist nicht genug: Es gilt die Perspektive zu wechseln – weg vom Fokus auf die eigenen Produkte und Dienstleistungen, hin zum kundenorientierten Digital-Commerce-Konzept, das die Probleme, Interessen und Vorlieben der Kunden online abbilden kann.

Die B2B Digital Masters Convention 2020 – »Digital is Normal«

Aus diesem Grund bringen Handelskraft.de & Warenausgang.com auf der B2B DMC 2020 am 10. & 11. November digital aufstrebende und erfolgreiche B2B-Unternehmen unter dem Motto »Digital is Normal« zusammen. Passend dazu wechselt die Konferenz in diesem Jahr den Kanal – vom Analogen ins Digitale.

Und auch online sind die beiden Konferenztage vollgepackt mit Insights, Praxis-Input und wertvollem Austausch. Jeweils am Vormittag teilen die Speaker in ausgewählten Keynotes und Vorträgen wertvolle Erfahrungen mit den Teilnehmern. Praxisnahen Austausch zu erprobten Strategien, Konzepten und Erfolgsmodellen gibt es in den exklusiven Masterclasses am Nachmittag.

Zur Einstimmung gibt’s hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack mit Impressionen der letzten Konferenz:

B2B Digital Masters Convention 2020 – Diese Speaker sind dabei!

Die Speaker der B2B DMC geben auch in diesem Jahr wieder praktische Einblicke in erprobte Strategien, Konzepte und Erfolgsmodelle unterschiedlicher Branchen und zeigen, wie man diese in das eigene Geschäftsmodell integrieren kann.

Mit dabei sind unter anderem:

Aleš Drábek (Chief Digital & Disruption Officer | Conrad Electronic SE)

(Chief Digital & Disruption Officer | Conrad Electronic SE) Max Meister (CEO & Podcasthost | Ludwig Meister / supplychainhelden.de)

(CEO & Podcasthost | Ludwig Meister / supplychainhelden.de) Sabrina Jones (Managerin Strategic Partnerships & Open Innovation | Robert Bosch Venture Capital GmbH)

(Managerin Strategic Partnerships & Open Innovation | Robert Bosch Venture Capital GmbH) Marcel Häusler (‎Projektleiter E-Commerce & Produktmanager iCorr | BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH)

Eine Übersicht aller bisher bestätigten Speaker findet ihr hier.

B2B Digital Masters Convention 2020 – Jetzt-Early-Bird-Tickets sichern!

Sichert euch noch bis zum 31.07. die exklusiven Early-Bird-Tickets für die B2B Digital Masters Convention 2020.

Ihr habt die Wahl: Der »Lecture Pass« ermöglicht euch die Teilnahme an an den Keynotes und Vorträgen am Vormittag. Mit dem »Fulltime Pass« könnt ihr zudem die Masterclasses besuchen und danach am exklusiven Networking teilhaben.

Hier findet ihr alle Ticket-Angebote im Überblick.