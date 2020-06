Digital. Business. Talk. – Afterwork Special #2 Zwischen K5-Konzept & Pandemie-Planung

Nach dem sehr sympathischen ersten Afterwork Special unserer Talkreihe und dem Schwatz zur Krisenbewältigung im Einzelhandel, lässt die zweite Ausgabe nicht lang auf sich warten. Mit Verena Schlüpmann von der K5 Konferenz erwartet uns am 11. Juni unser nächster Gast.





Digitale Lösungsstrategien

Die K5 Future Retail Conference gilt als das Klassentreffen der digitalen Handelsszene.Im Mai 2020 wäre 10-jähriges gewesen mit über 3000 Teilnehmern, 150 Speakern und 100 Ausstellern. Aufgrund der aktuellen Pandemie musste die Konferenz in Berlin jedoch ausfallen und auf Juni 2021 verschoben werden.

Verena Schlüpmann ist Head of Marketing und Partner Manager bei der K5 und wird mit Moderator Oliver Kling am 11. Juni über die Absage der Konferenz reden, wie sie in der Zeit weiter gemacht haben und wie sich Events in Zukunft weiterentwickeln werden.

Der Talk wird auch hier wieder per Zoom-Konferenz live übertragen. Ihr könnt wieder eure Fragen stellen, mitdiskutieren oder einfach nur zuhören. Im Anschluss daran wird das Gespräch auch wieder als Podcast veröffentlicht. Wie und wo ihr euch beteiligen könnt, wird natürlich rechtzeitig angekündigt.

Unser Gast hat für das zweite After Work Special auch gleich die passende Cocktailidee parat. Ein rotbraun schimmernder Cocktail mit fruchtiger Note und raffiniert bitterem Kräutergeschmack. Ein leichtes Sommergetränk könnte man meinen:

Pimm’s Cup No.1

Pimm’s No. 1 (5cl)

Ginger Ale (15cl)

Orange (1 Scheibe)

Zitrone (1 Scheibe)

Gurke (1 Scheibe)

Minze (kleiner Zweig)

Eiswürfel