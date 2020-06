Digital. Business. Talk. – Afterwork Special #3 Boom oder Crash?

Afterwork Special No. 3! Host und Moderator Oliver Kling lädt am 18. Juni ab 17 Uhr zu einer weiteren digitalen Sprechstunde ein. Wir freuen uns darauf, dieses Mal Alexander Otto vom ECD als Gast im Digital. Business. Talk. begrüßen zu dürfen.





Digitaler Talk über die Fashion Retail Branche

Gast Alexander Otto, seines Zeichens Head of Communications, Events & PR bei Tradebyte, wird mit Moderator Oliver Kling darüber sprechen, wie sich der E-Channels Day (ECD), welcher ursprünglich in der Münchener Wappenhalle stattfinden sollte, in Zeiten von Corona verändern musste und vor welchen Herausforderungen und Chancen die Fashion Retail Branche derzeit steht.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie musste der Termin des ECD 2020 im Mai 2020 abgesagt werden. Die Entscheidung fiel dem Team sicherlich nicht leicht, jedoch steht die Gesundheit der Teilnehmer, Sponsoren und Mitarbeiter stets an erster Stelle.

Getreu dem Motto »Engage. Connect. Digitize« wurde aus der Not eine Tugend gemacht und kurzerhand der »ECD Virtual« ins Leben gerufen und die Konferenz digital abgehalten. Ähnlich wie die Handelskraft Konferenz also. Es werden sich also zwei waschechte Problemlöser miteinander unterhalten.

Der Talk wird auch hier wieder per Zoom-Konferenz live übertragen. Ihr könnt wieder eure Fragen stellen, mitdiskutieren oder einfach nur zuhören. Im Anschluss daran wird das Gespräch auch wieder als Podcast auf Spotify, iTunes und SoundCloud veröffentlicht. Wie und wo ihr euch live beteiligen könnt, wird natürlich rechtzeitig angekündigt.

Unser Afterwork Talk wäre jedoch nicht der Afterwork Talk, wenn unser Gast nicht auch seine Getränkeempfehlung mit auf den Weg geben würde. Es ist zwar weniger ein Cocktail, jedoch auch nicht weniger sommerlich. Alexander Otto empfiehlt als Genussmittel der Stunde:

Puszta Libre

(österreichischer Rotwein)

(leicht gekühlt genießen)

… Afterworktauglich!