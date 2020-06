Netto erhält German Brand Award 2020

Dann gib’s doch zu Netto. Hat die Jury des German Brand Awards getan und unseren Kunden Netto in der Kategorie »Excellence in Brand Strategy and Creation«, Unterkategorie »Brand Communication – Web & Mobile« für seine exzellente Markenkommunikation ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr für und mit Netto und gratulieren ganz herzlich zu diesem verdienten Erfolg!

Netto Digital – NeS GmbH: Digital Success right from the Start

Markenimage und -kommunikation sowie Cross-Channel-Strategien waren auch vor Corona schon Grundbausteine für die erfolgreiche Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen. Mit dem New Normal seit Lockdown und Social Distancing ist deren Bedeutung zusätzlich gewachsen.

Umso besser, wenn man auch vor der Krise schon digital ready war und alles dafür getan hat, sich als professionelle, vertrauenswürdige Marke zu positioinieren und vom Wettbewerb abzuheben.

So wie unser Kunde Netto Digital – NeS GmbH, den wir bereits seit 2017 bei der digitalen Transformation begleiten. Netto hat es sich zum Ziel gesetzt, eine umfangreiche Plattform zu gestalten, die mit einer Angebotspalette von der Baby-Möhre bis zur Spanienrundreise alle Wünsche erfüllt. Und das kommt an. So wurde Netto Digital im vergangenen Jahr von Computer Bild (Ausgabe 09/2019) als »Top Shop 2019« ausgezeichnet.

Anerkennung erhielt Netto nach Europas größter Computerzeitschrift nun also auch vom Komitee des Gerrman Brand Awards, das seit 2015 einzigartige Marken und Markenmacher entdeckt, präsentiert und prämiert. Netto setzte sich dabei unter 1.200 Einreichungen aus 14 Ländern weltweit als erfolgreichster Markenführer in Deutschland durch. Eine Auszeichnung, die erneut deutlich macht, wie wichtig ein einheitliches, kanalübergreifende Markenbild ist.

Netto Journey macht aus Offline- Online-Kunden

Bequem und schnell. Das sind die Mindestanforderungen, nicht nur an Lebensmittelhändler, aber an diese ganz besonders. Gerade jetzt. Denn angetrieben durch die derzeitigen Umstände, verlagert sich das Einkaufen von Lebensmitteln zunehmend in die digitale Welt und Kunden treten mit denselben oder gar mit höheren Erwartungen an das Onlineangebot und das Einkaufserlebnis der Anbieter heran.

Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, baut der Lebensmittel-Discounter Netto seine Online-Präsenz bereits seit einigen Jahren zu einem einheitlichen Markenbild mit einzigartiger Customer-Journey und individualisierbarem Einkaufserlebnis aus.

Netto-Welt auf der DXP

Der virtuelle Netto-Markt erfreut sich seit Livegang 2018 wachsender Beliebtheit und einem sich stetig erweiternden Online-Angebot von der Netto-Reisewelt über Artikeln für Haus, Freizeit, Garten, Drogerie- und Lebensmittel. Mehrmals wöchentlich werden zudem wechselnde Themenwelten rund um dieses Repertoire sowie aktuelle Filialangebote präsentiert.

Neben den zahlreichen Aktionsangeboten profitieren Kunden von attraktiven Online-Services wie der Möglichkeit zur Vorbestellung frischer Wurst- und Fleischspezialitäten in vielen Netto-Filialen. Auch DeutschlandCard-Punkte können im Netto Online-Shop gesammelt und auch für die Bezahlung eingelöst werden.

Netto hat verstanden, dass E-Commerce Experience-Commerce ist, schenkt (potenziellen) Kunden mit seinem Content-Commerce-Konzept Aufmerksamkeit, bezieht deren Wünsche sowie den Lifestyle crosschannel ein.

» Vor allem im Hinblick auf das zunehmend digitaler werdende Einkaufsverhaltens der Konsumenten, muss der Kunde zum aktiven Bestandteil der Geschichte werden. Positive Gefühle binden einen Kunden stärker an eine Marke als emotionslose Produktbeschreibungen. Wir sind stolz darauf, dass wir Netto seit einigen Jahren mit unserem E-Commerce Know-how bei der Umsetzung seiner kundenzentrierten Markenkommunikation begleiten und unterstützen dürfen. Nur mit der richtigen Technologie ist es möglich, sich auf das zu konzentrieren, was den Erfolg eines Unternehmens ausmacht: Glückliche Kunden, die gerne wiederkommen. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung des German Brand Awards für Netto. «

Christian Grötsch, Gründer und Geschäftsführer dotSource GmbH

