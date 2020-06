»PIM-Projekte optimieren – Strukturiertes Vorgehen mit der PIM-Canvas« [Webinar]

Jahrelang gewachsene Unternehmens- und IT-Strukturen führen oft dazu, dass Produktinformationen über das gesamte Unternehmen verstreut abliegen – in unterschiedlichsten Qualitäten und diversen Systemen. Hinzu kommt, dass nicht klar ist, welche Personen aus welchen Abteilungen wann auf was zugreifen. Eine schwierige Ausgangslage für die Verbesserung der Datenqualität. Doch die Produktdatenqualität zu optimieren ist aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und steigenden Kundenansprüchen für Unternehmen heutzutage absolut unumgänglich. Die Lösung: ein PIM-System.

Im Webinar »PIM-Projekte optimieren – Strukturiertes Vorgehen mit der PIM-Canvas« zeigen Sophia Lecht und Dominique Wolle, Consultants PIM | MDM bei dotSource, wie man PIM-Projekten strukturiert durchführt und welche Methoden dabei zur Anwendung kommen.

PIM-Projekte optimieren – Mit der richtigen Agenda zur langfristig positiven Veränderung

PIM-Projekte betreffen nicht nur einen Teil, sondern alle Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Entsprechend kann ein solches Vorhaben nicht von jetzt auf gleich umgesetzt werden, sondern es bedarf eines besonders strukturierten Vorgehens, das mit der Anforderungsaufnahme beginnt und auch die vorhandene Systemlandschaft sowie bestehende Prozesse unter die Lupe nimmt, bevor neben dem Software-Projekt an sich auch größere Fragen des Change Managements angegangen werden.

Anhand eigener Erfahrungen erklären unsere Experten im Webinar »PIM-Projekte optimieren – Strukturiertes Vorgehen mit der PIM-Canvas« die Anforderungen und den Aufbau einer PIM-Canvas und sie geben Tipps, welche Faktoren für den erfolgreichen Verlauf eines PIM-Projekts ausschlaggebend sind.

Im Webinar erfahrt ihr nicht nur, wie man in PIM-Projekten strukturiert vorgehen kann und welche Methoden dabei zur Anwendung kommen, sondern ihr erhaltet auch einen Einblick in den Aufbau der PIM-Canvas und in das Anforderungsprofil eines PIM-Projektes.

