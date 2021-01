2021: Salesforce & Slack, Amazon & Wondery – Deals und Prognosen aus dem Silicon Valley und wie Unternehmen hierzulande davon profitieren [5 Lesetipps]

Januar, Februar, März, April? Das Internet steht niemals still. Mittlerweile sollten alle im neuen Jahr angekommen sein – Zeit also für Prognosen in der Digitalwirtschaft: Was kommt 2021 Neues auf Unternehmen und Endkunden zu? Welche Tech-Trends solltet ihr auf dem Schirm haben? Handelskraftadamus, der Blog eures Vertrauens, schaut heute für euch in die Sterne.

2021 wird Amazon auf Podcasts setzen

Amazon hat bekannt gegeben, mitten in der Übernahme des Podcast-Netzwerks Wondery zu stecken. Wondery ist bekannt für Podcasts wie »Dirty John« und »Dr. Death«. Amazon verstärkt damit seine Podcast-Bemühungen. Mit dem erst 2016 gegründeten Podcast-Netzwerk Wondery übernimmt der E-Commerce-Riese den viertgrößten Podcast-Provider der USA. Wondery soll Teil von Amazon Music werden. Der Streaming-Dienst war erst im vergangenen September um eine Podcast-Sektion erweitert worden. Für Hörer, versichert Amazon, solle sich nichts ändern.

Die Wondery-Podcasts werden offenbar auch nicht exklusiv zu Amazon Music umziehen, sondern weiterhin über »eine Vielzahl von Anbietern« gehört werden können. Podcasts nennt Amazon in einem Atemzug mit der Twitch-Integration und der HD-Variante des Music-Dienstes. Durch diese Medienbreite will Amazon zur ersten Adresse für Content Creator werden.

Auffällig ist hierbei, dass Amazon den Podcast-Markt vergleichsweise betritt – ein Markt, auf dem Anbieter wie Spotify einen gewaltigen Vorsprung haben. Die finanziellen Details der Übernahme hat Amazon nicht verraten. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge soll eine Summe von rund 300 Millionen US-Dollar auf dem Verhandlungstisch liegen. Bislang hat sich Wondery über Risikokapital finanziert. Insgesamt 15 Millionen Dollar flossen dem Unternehmen bis dato zu. In den USA hörten im November 2020 mehr als neun Millionen Menschen einen Wondery-Podcast.

2021 wird das Jahr der Salesforce- & Slack-Liebschaft

Salesforce kauft Slack und platziert sich damit im Homeoffice von vielen Unternehmen. Eine Wachstumschance, die Salesforce nutzen wird. Salesforce fügt seiner CRM-Plattform damit einen modernen Chat-Client hinzu. Aber hinter dem Deal steckt mehr als nur die Integration eines weiteren Dienstes. Slack kann als Vehikel für gleich mehrere strategische Entwicklungsansätze von Salesforce genutzt werden. Die größte Veränderung wird Slacks offenes Ökosystem mit sich bringen. Letztlich könnte Slack für Salesforce einen gewaltigen Wachstumssprung bringen.

Im Vergleich zu Microsoft, das mit Microsoft Teams eine voll ausgestattete Kommunikationslösung im Angebot hat, fehlte Salesforce bisher eine Lösung für das Homeoffice-Zeitalter. Der Salesforce-interne Messenger war funktional und optisch meilenweit davon entfernt, als Teams- oder Slack-Alternative nutzbar zu sein. Mit dem Zukauf von Slack sichert sich Salesforce eine der wichtigsten Lösungen für Remote Zusammenarbeit. Unternehmenssoftware, wie sie Salesforce auf seiner Plattform anbietet, sind in vielen Unternehmen im Einsatz und CRM, Kundenservice, E-Commerce- und Marketinglösungen unbestritten wichtig. Aber der Leim, der im Homeoffice-Zeitalter alles zusammenhält, sind einfache und moderne Kommunikationslösungen wie Slack, die kollaboratives Arbeiten flüssiger machen. In Slack, Teams oder Google Meet laufen alle Fäden der Unternehmenskommunikation zusammen.

Salesforce wird einiges aus dem Funktionsumfang seiner verschiedenen Cloud-Lösungen direkt in Slack integrieren. Damit werden Nutzer voraussichtlich innerhalb von Slack produktiv direkt arbeiten können – und nicht nur wie bei Teams oder Meet über ihre Arbeit produktiv kommunizieren. Es ist eine wesentliche Erleichterung für einen Marketing-Manager, wenn beispielsweise die Marketing-Cloud die Ergebnisse einer aktuellen Kampagne direkt in den passenden Slack-Channel postet – mit Teams oder Meet müsste dafür erst einmal eine Anbindung geschaffen werden. Ein anderes Beispiel wäre ein Service-Mitarbeiter, der bei einem Kunden direkt einen Reparaturauftrag über Slack auslösen könnte.

Salesforce bietet einige Low-Code- und No-Code-Entwicklungsplattformen für Apps und Anwendungen, die dann im hauseigenen App-Store AppExchange angeboten werden können. Slack hat rund 2.400 Apps zur Integration von Third-Party-Anwendungen, Microsoft Teams hat nur rund 650. Salesforce Appexchange bietet etwa 3.600 Enterprise-Anwendungen. Diese Vielfalt an Möglichkeiten will Salesforce jetzt laut der Ankündigung auf der letzten virtuellen Hausmesse Dreamforce zusammenwerfen und ein gemeinsames Ökosystem schaffen. Damit wird in kürzester Zeit etwas geschaffen, das die Salesforce-Welt mit einer riesigen Anzahl bestehender Unternehmenslösungen verbindet, die bisher mit Salesforce direkt nichts zu tun hatten.

2021 wird Google mit Facebook zusammenarbeiten

Wie bitte? 2021 wird Google mit Facebook zusammenarbeiten? Nun, auf eine Art zumindest: Wegen bereits getroffener Absprachen mit Facebook läuft aktuell ein Kartellverfahren gegen Google. Solche Probleme haben die beiden Konzerne aber offenbar eingeplant.

Denn es scheint, als wollten sich Google und Facebook gegenseitig helfen, sollten jene Absprachen bezüglich Onlinewerbung rechtlich untersucht werden. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf eine ungekürzte Version der Kartellklage, die zehn US-Bundesstaaten eine Woche zuvor gegen Google eingereicht hatten. Die Staaten werfen Google darin vor, die Preisgestaltung zu kontrollieren und Marktabsprachen getroffen zu haben. Konkret soll Google 2018 einen Deal mit Facebook abgeschlossen haben, in dem Facebook zugesagt habe, nicht mit den Werbetools von Google zu konkurrieren. Im Gegenzug sollte Google Facebook bei der Benutzung dieser Tools bevorzugen.

Offenbar wussten die Konzerne, dass eine solche Absprache gegen geltendes Kartellrecht verstoßen könnte – und vereinbarten, sich im Falle einer Klage gegenseitig zu helfen. Gegenüber dem Wall Street Journal teilte Google mit, solche Absprachen wären üblich. Der Deal mit Facebook enthalte keine exklusiven Vorteile. Dieselben Daten würden auch anderen Käufern angeboten.

Wie sich der Sachverhalt weiterentwickeln wird, ist ebenso unklar wie die »Zusammenarbeit«. Klar aber ist: Es bleibt auch 2021 spannend, wie die Marktmacht der Big Five juristisch eingehegt oder zumindest eingeschätzt wird.

2021 wird Lieferando weiterhin von Corona profitieren

Lieferando profitiert, wie erwartet, stark von der Coronakrise. »Insgesamt hat uns Corona mit Blick auf die Restaurant-Anzahl um ein Jahr nach vorne gebracht«, sagte Deutschland-Chefin Katharina Hauke dem Tagesspiegel. Über 20.000 Restaurants seien derzeit auf der Plattform gelistet. Im dritten Quartal 2020 sei die Zahl der Bestellungen um 38 Prozent gewachsen, zehn Millionen Bestellungen würden monatlich weitergegeben. »Im Durchschnitt vermitteln wir einem Restaurant 100.000 Euro Umsatz pro Jahr«, sagte Hauke.

Lieferando stellt der Gastronomie für diese Vermittlungsleistung normalerweise 13 Prozent des erzielten Umsatzes in Rechnung – wenn das Restaurant die Bestellung selbst liefert. 30 Prozent fallen an, wenn Lieferando auch die Lieferung übernimmt. »90 Prozent der Bestellungen liefern Restaurants selbst aus«, erklärte Hauke.

Da eine Ende der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Flut an Pizzabestellungen auch in 2021 nicht absehbar ist und das Unternehmen ein starkes Umsatzplus in den letzten Monaten hervorbrachte, wird das Futtervermittlungsunternehmen auch 2021 weiter wachsen und für Investoren interessant.

Für Hersteller, Marken und Händler stellt sich in dem Zusammenhang die Frage, wie auch sie aus der aktuellen Situation hervorgehen können und ihren Platz auf dem Markt behaupten können. Eine funktionierende und nutzerfreundliche Onlineplattform wird allenfalls auch über die Pandemie hinaus lohnenswert sein.

2021 kommen die Apple AirTags – vielleicht

Nie wieder Sachen suchen oder Dinge verlieren? Dank Apple könnte dieser Traum in 2021 (vielleicht) schon Realität werden.

Im Frühjahr 2019 tauchten erste Gerüchte auf, dass Apple an einem kleinen Gerät arbeitet, das man an Gegenständen befestigen kann, um diese mittels iPhone wiederzufinden. Das Unternehmen leakte in offiziellen Screenshots selbst die Existenz der Tracker und dort tauchte auch die Bezeichnung »AirTags« erstmals auf.

Seither wird immer wieder über eine »baldige« Veröffentlichung spekuliert, aber auch 2020 brachte in dieser Hinsicht keine Neuigkeiten, sodass wir weiterhin warten. Ende 2020 hieß es, dass die Produktion läuft und man in 2021 mit dem Tile-Konkurrenten rechnen darf. Damals kamen auch erste Bilder zu originalem Apple-Zubehör ans Licht.

Während weiterhin unklar ist, wann Apple die AirTags offiziell vorstellen wird, gibt es nun einen neuen Leak zum Zubehör. Evan Blass, der in der Vergangenheit schon vorab alle iPhone-12-Modelle mit offiziellen Bildern zeigte, hat nun weitere Aufnahmen zu möglichem Zubehör erhalten. Aus diesen geht hervor, dass neben Apple Zubehörhersteller wie Nomad bereits Accessoires für die AirTags planen.

Innovationen können als fortwährender Prozess also immer wieder Aufsehen erregen und am Beispiel Apple zeigt sich auch, dass (geplante) Innovationen zumindest dafür sorgen, dass man im Gespräch bleibt, wenn es sonst nichts relevantes anzukündigen gibt.

