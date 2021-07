Digital. Business. Talk. Afterwork Special #15 »Corporate Start-ups als E-Commerce-Booster im Maschinenbau«

Und es geht schon wieder los! Am 01. Juli 17.00 Uhr gibt es die 15. Ausgabe des Handelskraft Digital. Business. Talk. Afterwork Special. Schnappt euch eine kühle »Afri Cola White« und schwingt euch vor den Rechner, hängt euch ans Smartphone oder Tablet. Wir haben wieder eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Diesmal hat Host und Moderator Oliver Kling den E-Commerce-Experten Alexander Wachter zu Gast. Seid dabei!



Digital am Start auch im Maschinenbau

Alex ist der CEO und Geschäftsführer der Possehl Online Solutions. Dort geht er seiner Leidenschaft nach, den E-Commerce voranzutreiben. Und zwar im Maschinenbau. Wie sein junges Corporate Start-up digitale Transformation gestaltet und welche Rolle das in dem Traditionsunternehmen der Possehl Holding spielt, erfahrt ihr von den beiden im Talk.

So viel sei gesagt: Mit 13 Jahren Erfahrung im B2B-E-Commerce bringt Alex einiges an Expertise und Gesprächsstoff mit und wird gemeinsam mit Oliver fachsimpeln, was das Zeug hält, oder ihr zwei?

Digitalisierung im B2B

Gerade im B2B sind die Hürden und Neuerungen bei der digitalen Transformation für viele Unternehmen nicht zu unterschätzen. Nicht nur neue Lösungen halten bei dem Wandel Einzug, auch neue Prozesse und Abläufe gehen damit einher. Nicht zu vergessen, müssen die Mitarbeiter den Wandel aktiv mitgestalten (wollen). Sowohl beim Management als auch bei ihnen muss Awareness und nicht zuletzt Verständnis für die Change-Prozesse geschaffen werden.

Wie es der Possehl Online Solutions gelingt, das umzusetzen und warum es für B2B-Unternehmen in erster Linie wichtig ist, ihre Hausaufgaben in puncto Digitalisierung zu machen, hört uns seht ihr live am 01. Juli ab 17 Uhr im Talk.

Für alle, die nicht live dabei sein können, bieten wir das Afterwork Special aber auch wieder als Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud an.

Macht euch bereit, stellt euch die von Alex empfohlene »Afri Cola White« kalt und freut euch auf einen E-Commerce-Talk unter Gleichgesinnten.

Prost und bis morgen!