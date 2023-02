Wer im E-Commerce seine Kundinnen und Kunden von sich überzeugen will, muss ihnen die bestmögliche User Experience bieten. Aber wie erfährt man, welche Gestaltungselemente, welcher Seitenaufbau oder welcher Call-to-Action bei den Usern besonders gut ankommt? Nutzerzentrierte Optimierung braucht eine ordentliche Portion digitaler Experimentierfreude – und hier kommen A/B-Testings Spiel.

A/B-Testing für Onlineshop von myAGRAR

Der digitale Pionier im Agrarbereich setzt schon seit Langem auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dotSource, um sein Business mit modernen Lösungen für die Zukunft sicher zu machen. So hatte myAGRAR gemeinsam mit der Jenaer Digitalagentur unter anderem eine Shopmigration auf die multimandantenfähige E-Commerce Lösung Magento 2.4 (mittlerweile bekannt als Adobe Commerce) gemeistert.

Um das volle Potenzial des modernen Onlineshops zu nutzen und das unternehmensinterne Know-how zu den Themen User-Experience-Design (UXD) und Conversion-Rate-Optimierung auszubauen, setzte myAGRAR darum ebenfalls auf die Expertise von dotSource.

A/B-Testing für höhere Conversion-Rate: nutzerzentriert optimieren

Ziel der Zusammenarbeit für myAGRAR war es, mithilfe von A/B-Testing selbstständig konkrete Handlungsempfehlungen für die Optimierung ihres Webauftritts generieren zu können. Dabei werden zwei Varianten einer Website – die bisherige Version sowie eine leicht abgeänderte Alternative – gegeneinander getestet, um herauszufinden, welche davon bei der Zielgruppe besser ankommt. Das kann zum Beispiel die Farbe eines Buttons betreffen, oder die Position und Formulierung eines CTA (Call-to-Action). Dabei wird zufällig gesteuert, welchem User welche Version angezeigt wird. Eine Gruppe hat also Version A (die bisherige Website) vor sich, während die andere Gruppe mit Version B (also der veränderten) interagiert.

So können Unternehmen Optimierungspotenziale für ihre Shopseiten aufdecken und die Reaktion auf neue, innovative Ideen risikoarm testen – und genau das war im Sinne von myAGRAR. Basierend auf dem Monitoring von echten User-Sessions kann das Unternehmen somit fundierte, datenbasierte Entscheidungen zur weiteren Entwicklung seines Onlineshops treffen.

A/B Testing mit Google Optimize

In interaktiven Workshops mit den Expertinnen und Experten von dotSource lernte das Team von myAGRAR nicht nur wichtige UX-Ansätze wie Personas oder Usability-Testing vertiefend kennen. Gemeinsam arbeite man auch an konkreten A/B-Tests und evaluierte passende Tracking-Maßnahmen. So drehte sich das Consulting vor allem um wichtige Fragen wie:

Wie erstellt man geeignete Hypothesen für einen A/B-Test ?

Welches technische Setup für die Testumgebung ist notwendig?

Wie lassen sich Nutzerverhalten und deren Feedback erfassen und visualisieren?

Im Anschluss an die Workshop-Phase unterstützte dotSource außerdem myAGRAR bei der Auswahl eines passenden Testing-Tools und dessen Implementierung. Hier fiel die Wahl auf das marktführende Tool Google Optimize, das von dotSource in das von myAGRAR genutzte Shop-System von Adobe Commerce integriert wurde.

Zudem unterstützte die Jenaer Digitalagentur bei der Konzeption der Tests und deren technischen Entwicklung.

Das geschulte Team von myAGRAR konnte direkt in einem weiterführenden UX-Projekt zur Optimierung des Webauftritts seine neuen Kenntnisse zum A/B-Testing anwenden. Mit Erfolg: Dank der gewonnenen Insights stieg unter anderem die Conversion-Rate auf Produktdetailseiten um satte 65 Prozent!

Wie dotSource weiter dabei half, mit Designanpassungen und aussagekräftigen A/B-Testing den myAGRAR-Shop voranzubringen, könnt ihr in der aktuellen Success Story »Nutzerzentriert optimieren bei myAGRAR: UX-Consulting und A/B-Testing für Digitalpionier im Agrarsektor« detailliert lesen und nachvollziehen. Darin erfahrt ihr außerdem:

welche Bestandteile zum UX-Optimierungsprozess gehören

wie ihr A/B-Tests richtig nutzt und auswertet

welche Möglichkeiten euch Tracking-Tools wie Hotjar bieten, um Nutzerverhalten zu visualisieren

