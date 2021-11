Adobe Commerce Entry Solutions: In Rekordzeit und ohne Risiko zum erfolgreichen Onlineshop [5 Lesetipps]

Die Digitalisierung sämtlicher Geschäftsmodelle setzt den Spruch, »Die Letzten werden die Ersten sein.« außer Kraft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist dieser eh nur entstanden, um diejenigen zu trösten, die nicht vorne mitlaufen.

Geht es allerdings darum, sein Geschäft digital aufzustellen und Kundenanforderungen gerecht zu werden, zählen Ausreden nicht. Es gilt: »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.«

Was ich damit aber eigentlich sagen möchte, ist, dass umso früher eure Produkte und Services online sichtbar sind, desto eher könnt ihr potenzielle Kundinnen und Kunden erreichen und euer Unternehmen voranbringen.

Hierzu bietet Adobe vor allem Commerce-Neulingen Lösungen, mit denen Shops als Minimum Viable Product (MVP) in wenigen Wochen online sind.

Adobe Commerce unterstützt Start im E-Commerce

Die Adobe Commerce Starterpakete eignen sich für alle Unternehmen, die ihre ersten Schritte in Richtung Digitalisierung gehen möchten, ohne hohe laufende Kosten zu riskieren. Denn die Packages ermöglichen eine skalierbare Umsetzung eines Onlineshops entsprechend den eiegnen Vorstellungen.

Im Gegensatz zu preiswerten Baukastensystemen lassen euch die Entry Solutions als Teil der Adobe Experience Cloud auch nach der Umsetzung des MVPs genügend Spielraum, euer Digital Business in Zukunft weiterzuentwickeln und eure Systemlandschaft weiter auszubauen.

Adobe Commerce Starterpakete

Für den Schnellstart ins Digital Commerce bieten euch die Pakete »Starter« und »Express« verschiedene Optionen für die Umsetzung eures Shops.

Starter

Mit dem Starter Paket wird ein einsatzbereiter B2C-Shop in nur sechs Wochen umgesetzt. Dieser kann grafisch an eure Wünsche angepasst werden und wird durch zusätzliche Features wie der KI-gestützten Suche und Produktempfehlungen ergänzt.

Express

Das Express Paket bietet etwas mehr Möglichkeiten. Neben B2C- lassen sich auch B2B-Stores innerhalb von zwölf Wochen und in bis zu zwei Sprachen erfolgreich umsetzen. Auch dieses Paket verfügt über die Erweiterungen zur KI-gestützten Suche und Produktempfehlungen.

Adobe Commerce: In sechs Wochen zum flexiblen Webshop

Ihr seid jetzt sicher gespannt, wie das Ganze in der Praxis funktioniert? Dann schaltet ein zum Webinar »Groß denken, klein anfangen, schnell weiterentwickeln: E-Commerce für den Mittelstand« mit Adobe Experte Stefan Renz. Am 16. November um 10 Uhr stellt er euch die einzelnen Packages vor und erklärt, wie ihr euren Shop damit in wenigen Wochen erfolgreich online bringt.

