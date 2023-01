Egal ob Fitnesskette, Baumarkt oder Fashion Store inzwischen nutzen Unternehmen verschiedenster Branchen Apps, um ihrer Kundschaft zusätzliche Mehrwerte zu bieten und um direkt mit ihnen interagieren zu können. Damit eure App auch wirklich überzeugt, ist es wichtig, dass sowohl die Funktionalität als auch das Design beim Entwicklungsprozess umfassend berücksichtigt werden. Im Webinar am 24. Januar erfahrt ihr, wie ihr eine App gestaltet, die auf euch zugeschnitten ist und eure Zielgruppe begeistert.

App Design: Mit Kundenfokus von der Masse abheben

Dass große Unternehmen Apps nutzen, ist nicht neu. Inzwischen bieten aber auch kleinere Marken aus eher ungewöhnlichen Branchen Apps und zeigen somit, wie vielfältig eine gut durchdachte Mobile-Strategie sein kann. So können Verbraucherinnen und Verbraucher die tagesaktuelle Speisekarte vom Café um die Ecke ohne langes Googlen ansehen oder den nächsten Termin beim Frisör mit einem Klick vereinbaren.

Das hat zur Folge, dass die Zahl der Appangebote zunehmend steigt. 2021 standen im Google Play Store mehr als 3,48 Millionen Apps zur Verfügung und im Apple App Store mehr als 2,22 Millionen. Allein die Installation von E-Commerce Apps ist in 2021 um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Um aus dieser Masse hervorzustechen, ist ein gut durchdachtes Design insbesondere für den ersten Eindruck entscheidend. Dabei ist es wichtig zu wissen, was die gewünschte Zielgruppe anspricht und was sie von der App erwartet. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Nutzerszenarien kann dabei helfen, Herausforderungen frühzeitig zu identifizieren und um die richtigen Features zu priorisieren.

Auch die Erstellung eines digitalen Prototyps ist sinnvoll, um erste Ideen auszutesten und gegebenenfalls anzupassen, bevor die App technisch umgesetzt wird.

App Design: Trends für eine bessere Customer Experience

Unternehmen, die mit ihrer Mobile-Commerce-Strategie erfolgreich sein möchten, sollten außerdem auf neue Entwicklungen reagieren, Trends ausprobieren und Erfolge messen. Aufgrund intelligenter Technologien und der wachsenden Beliebtheit mobiler Anwendungen gibt es auch im App Bereich immer neue Möglichkeiten, um Zusatzservices zu bieten, Erlebnisse zu schaffen und Umsätze somit zu steigern.

So werden Apps beispielsweise umfassend genutzt, um die Steuerung technischer Geräte praktischer zu handhaben: von der Regelung der Heizung zu Hause bis hin zu Steuerung ganzer Logistikprozesse im Geschäftsumfeld.

Im B2B gewinnen auch intelligente Applösungen an Bedeutung. Mittels künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen können Apps zum Beispiel vorbeugend über die Instandhaltung von Maschinen informieren (Predictive Maintenance) oder mittels Tonaufnahme akustische Anomalien von Maschinen erkennen.

Bei Verbraucherinnen und Verbrauchern sind insbesondere Spieleapps sehr beliebt. Aber auch zahlreiche Unternehmensapps zum Online-Shopping oder für Events nutzen diesen Gamification-Charakter. Je kreativer und spannender die Features der App, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch von Kundinnen und Kunden genutzt wird. Auch im B2B Umfeld bieten sich hier neue Potenziale. Durch die intuitive Nutzung, die User aus dem privaten Bereich kennen, sind sie eher bereit, die App zu nutzen und es bedarf weniger Einarbeitungszeit.

App Design: Tipps und Einblicke aus der Praxis gibt es im Webinar

