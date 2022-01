B2B-Brand Champion Röchling auf der #HK2022: So geht Kundenfokus!

Noch zwei Monate, dann begrüßen wir euch und zahlreiche digitale Champions auf der gleichnamigen Handelskraft Konferenz. Einer davon ist Oliver Bender, Head of Digital and Strategic Projects bei Röchling Industrial. Wie Kundenfokus geht und wie Röchling mit digitalen Strategien nah am Kunden zum B2B-Vorreiter wurde, das wird Oliver uns in seiner Session und dem Panel: »Mit digitalen Trends zur Lovebrand« erzählen.

B2B Brand Champion B2B-Commerce: Mit drei Grundformen und unendlich vielen Varianten

Einjährige Kinder kommen an den Punkt, an dem das Leben kein Ponyhof mehr ist. Oder Plüschtierhaufen. Der Punkt, an dem Spielzeuge erste kognitive und motorische Fähigkeiten schulen und nicht nur kuscheln und trösten. Dann muss etwa eine Walze in ein kreisrundes Loch, ein Quader in ein rechteckiges, ein Prisma in ein dreieckiges.

Manch ein Wicht haut beim Steckwürfelspiel erst einmal voll auf die Walze drauf – und versucht, sie ins eckige Loch zu rammen. So geht’s nicht. Wie es geht, wenn man mit drei Grundformen große Herausforderungen meistert, zeigt unser Kunde Röchling am 18.03. – auf der Handelskraft Konferenz 2022.

Oliver wird darüber sprechen, auf welche digitalen Strategien Röchling dabei setzt, um nah am Kunden zu sein. Erfahrt, wie es Röchling so zur B2B Lovebrand schaffte.

Zentral für den Weg zum Brand-Champion ist im Fall von Röchling die Einführung eines neuen E-Commerce-Systems mit Salesforce B2B Commerce. Ein innovatives Projekt, das wir uns einmal genauer ansehen. Denn es hat mit genau drei Grundformen zu tun. Und unendlich vielen Bestellvarianten . Also alles andere als ein Kinderspiel!

B2B Vorreiter Röchling

Die Röchling-Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller für thermoplastische Kunststoffprodukte, die via B2B vertrieben und dann von anderen Unternehmen weiterverarbeitet werden.

Röchling Industrial agiert dort, wo die Kundinnen und Kunden sind – mit mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an 90 Standorten, in 25 Ländern. Unterteilt ist die Unternehmensgruppe in die Bereiche Industrial, Automotive und Medical.

Denn die hochwertigen thermoplastischen Kunststoffprodukte finden sich nahezu überall: In Maschinen der Industrie, in PKWs oder Flugzeugen, in medizinischem Werkzeug oder Patientenliegen – und etwa auf Kinderklettergerüsten.

Der thermoplastische Kunststoff ist in folgenden drei Grundformen erhältlich: Platten, Rund- oder Hohlstäbe. Doch die drei Grundprodukte werden in unendlichen Varianten betrieben, da jeder, der bestellt, unterschiedlich viele, unterschiedlich lange, unterschiedlich beschaffene Kunststoffe benötigt, um das ganze optimal weiterverarbeiten zu können.

Hinzu kommt, dass Röchling seit jeher enorm viel Wert auf Kundenfreundlichkeit legt und daher jede Bestellung einzigartig ist.

B2B-Commerce mit Salesforce

Diese enorme Vielfalt widerspricht allen Logiken des E-Commerce . Röchling Industrial hatte bereits eine digitale Bestellmöglichkeit über das ERP-System. Doch dieser Weg widersprach dem, was sich Kundinnen und Kunden heute wünschen.

Also suchte Röchling eine zeitgemäße E-Commerce-Lösung, die insbesondere die höchst individuelle Zuschnittkalkulation als Mehrwert für den Kunden abbilden, und mit modernem Design und einfacher Usability punkten sollte.

Zusammen mit dotSource entstand ein solcher Shop in der Salesforce B2B Commerce Cloud, die sich zu Projektbeginn erst wenige Wochen auf dem Markt befand. Auch der Entwurf für das neue Webdesign der B2B-E-Commerce-Plattform stammte aus der Feder des User-Experience-Teams von dotSource.

B2B Vorreiter werden auf der Handelskraft Konferenz 2022

Wie das Projekt vom Proof of Concept über einen MVP-Onlineshop zu einer auf allen Devices performanten Digital Experience Plattform, mit maximal individuellen Konfigurations- und Bestellfunktionen reifte, haben wir an anderer Stelle im Rahmen der Röchling Success Story beschrieben.

Der Talk auf der Handelskraft Konferenz 2022 von Oliver Bender setzt da an, geht aber noch weiter, da sich Röchling seither weiterentwickelt hat.

