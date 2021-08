B2B Digital Master Convention 2021 – Das erwartet euch!

Die B2B DMC verbindet Menschen des B2B, gewährt exklusive und praxisnahe Einblicke in digitale Projekte erfolgreicher Unternehmen und bietet Raum für Fragen und Anregungen rund um die Digitalisierung bestehender Geschäftsmodelle. Denn auch hinter Unternehmen stehen Menschen, die sich nutzerorientierte Prozesse und kreative Konzepte wünschen.

»Digital People. Digital Business.« lautet das Motto der dritten B2B DMC, die auch in diesem Jahr wieder online stattfindet. Wie gut das funktioniert, konnten wir schließlich bereits im letzten Jahr unter Beweis stellen.

Hierzu führen euch auch in diesem Jahr die Business Experten Lennart A. Paul von warenausgang.com und Oliver Kling Marketing Enthusiast von handelskraft.de durch zwei Tage voller spannender Vorträge und interaktiver Begegnungen.

B2B Digital Master Convention: Das sind die Themen

So individuell wie die Unternehmen, die wir begrüßen dürfen, so verschieden sind ihre Digitalisierungsprojekte. Unsere Speaker diskutieren die grundlegende Frage, wie Digitalisierung in einer Organisation gelingen kann, welche Management-Herausforderungen das birgt und wie innovative Geschäftsmodelle entwickelt werden.

Mit Unternehmen aus der Metall- und Kunststoffverarbeitung (MEVACO GmbH, Pöppelmann GmbH), dem Anlagenbau (Krones AG, Heidelberger Druckmaschinen AG) und dem Handel (Ludwig Meister GmbH & Co. KG, ANDREAS STIHL AG & Co. KG) ermöglicht die Convention einen breiten Einblick in verschiedene Branchen des B2B-Business.

B2B Digital Master Convention: Unsere Masterclasses

In den Masterclasses am Nachmittag habt ihr die Möglichkeit, eine Auswahl unserer Partner kennenzulernen, über die Vorteile verschiedener Technologien zu sprechen und konkrete Maßnahmen für euer Business abzuleiten. Mit dabei sind unter anderem die E-Commerce-Anbieter Commercetools und Spryker, PIM-Spezialist Contentserv und die Content-Strategen von Magnolia.

Zwei Tage voller praxisnaher Insights bieten euch Inspirationen für innovative Projekte und Antworten auf eure Fragen rund um die Digitalisierung bestehender Geschäftsmodelle.

Meldet euch hier kostenfrei an und seid am 09. & 10. November dabei.