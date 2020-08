B2B Digital Masters Award – Wer holt das Ding?

Am 10. und 11. November ist es wieder so weit: die B2B Digital Masters Convention geht in die zweite Runde und feiert ihr Debut als Online Edition. Getreu dem Motto »Digital is Normal« erwarten euch wieder inspirierende Keynotes, hochwertige Masterclasses und natürlich die Verleihung des B2B Digital Masters Awards.



B2B Digital Masters: And the Award goes to…

Wir lieben Feedback. Ihr auch? Dann macht mit und bewerbt euch für den B2B Digital Masters Award 2020. Was macht euch oder ein B2B-Unternehmen eurer Wahl zum Digital Master? Wie sah der Weg dahin aus? Gab es vielleicht sogar Fails, aus denen später Learnings wurden? Denn wir mögen´s nicht nur digital, sondern auch innovativ. Und ohne Fehlerkultur keine Innovation. Ob MVP oder Großprojekt, Start-up oder Big Player – jeder hat die Chance, B2B Digital Master 2020 zu werden.

B2B Digital Masters Award: Kategorien

In folgenden Kategorien könnt ihr euch bewerben:

Plattform – Kundenerwartungen erfüllen und dabei selbst neue, zukunftsfähige Geschäftsmodelle erschließen – Plattformen machen’s möglich. Welche Mehrwerte bietet ihr euren Kunden über die Interaktion mit einer Plattform, die sie ohne diese nicht hätten?

Innovation – Ein technisches Upgrade ist noch keine Innovation. Was macht eure Ideen, Produkte oder Services zu Disruptoren von morgen? Was verbessern sie aus Nutzersicht? Welche analogen Prozesse werden durch digitale abgelöst oder unterstützt?

Change-Management – Digitale Transformation beginnt im Kopf. Welche Anreize schafft ihr, um dem technologischen Wandel, neuen Tools und Möglichkeiten auch mit dem passenden Mindset zu begegnen?

Prototyp – Wer innovativ sein will, muss kreativ sein – und schnell. Statt eines ausgereiften Produktes, braucht es vielmehr eine innovative Idee, die erst durch Kundenfeedback reift. Habt ihr bereits innovative Ideen prototypisch umgesetzt?

Nutzererfahrung – Bequeme Nutzererfahrungen sind keine Frage der Branche. Was macht ihr, um aus euren Angeboten ein Erlebnis zu machen, das im Gedächtnis bleibt?

Die Kategorie wählt ihr selbst, den Rest übernimmt eine erlesene, unabhängige Fach-Jury:

Lennart A. Paul (Co-Founder und CEO | bex technologies GmbH)

(Co-Founder und CEO | bex technologies GmbH) Christian Otto Grötsch (CEO & Founder | dotSource GmbH)

(CEO & Founder | dotSource GmbH) Alexandra Scherrer (Digital Business Consultant | Carpathia AG)

(Digital Business Consultant | Carpathia AG) Dr. Kai Hudetz (Geschäftsführer | IFH Köln)

(Geschäftsführer | IFH Köln) Martin Groß-Albenhausen (Stellvertretender Hauptgeschäftsführer | bevh)

B2B Digital Masters Award: Jetzt anmelden!

Füllt einfach das Anmeldeformular aus. Bewerbungszeitraum ist der 01.08. bis 15.10.2020. Weitere Infos zu den Teilnahmebedingungen und zur Bewerbung findet ihr hier.

Also, wer holt das Ding?

B2B Digital Masters Convention 2020 – Jetzt Tickets sichern!

Ihr habt die Wahl: Der »Lecture Pass« ermöglicht euch die Teilnahme an an den Keynotes und Vorträgen am Vormittag. Mit dem »Fulltime Pass« könnt ihr zudem die Masterclasses besuchen und danach am exklusiven Networking teilhaben.

Hier findet ihr alle Ticket-Angebote im Überblick.